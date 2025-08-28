快訊

中市業者偷排水肥影響飲用水？水利局澄清：系統獨立不會喝到汙水

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中地檢署執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
台中地檢署執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供

台中環保業者勾結承包內政部國土署的台中市汙水下水道工程包商，將蒐集的水肥、油汙排入北屯區汙水下水道，去年1月到今年5月估計排入上千公噸，檢方5月6日搜索大里等7處，逮捕蘇姓、吳姓主嫌聲押獲准，依廢清法起訴蘇等15人。台中市水利局嚴密監控當日水資源回收中心放流水質檢測，各項數據均符合環保標準，無明顯影響。

水利局表示，水肥流入汙水下水道後，會進入水資源中心的汙水處理廠，經處理後變成乾淨的水，就算回收再利用，也僅限於澆灌道路花木或灑水車抑制揚塵，絕不作為飲用用途，市民日常飲用的自來水，是透過密閉式自來水管線輸送，與汙水系統完全獨立，民眾不可能喝到汙水，無須擔心。

中檢指出，蘇姓、吳姓環保公司業者，以非法清運車輛向不特定民宅、商家清運水肥、油汙，卻未透過合法管道清運，反而將收來的水肥、油汙注入大型水肥車，與汙水下水道系統工程的包商共謀，打開北屯區洲際棒球場周邊的人孔蓋，直接排入汙水道系統。

檢警統計，2清運業者從去年1月到今年5月非法排入汙水道的水肥、油汙數量推估超過1000公噸；檢方5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯以2萬至5萬元不等交保，查扣2輛怪手、9輛水肥車。

環保局指出，這2家水肥清除機構未將收受的水肥，載運至合法的處理場所處理而違法棄置，依廢棄物清理法第46條規定，最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，環保局也廢止2家業者的廢棄物清除許可證及廢棄物專業技術人員合格證書。

水利局已要求所有相關工程廠商必須全面強化監督機制，嚴禁發生任何偷排情事，並提醒市民，如發現有異常排放或可疑車輛，可立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護生活環境。

水肥 廢棄物 水利局

台中環保業者勾結承包內政部國土署的台中市汙水下水道工程包商，將蒐集的水肥、油汙排入北屯區汙水下水道，去年1月到今年5月估...

