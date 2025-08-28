傾聽台灣設計展…徵集「彰化青春原聲」串聯文化記憶
2025台灣設計展10月10日至26日將在彰化登場，其中鹿港展區「殿氣現場」展覽在亞太鹿港渡假村集會堂舉辦，將以音樂串連彰化數百年的文化氣韻，即日起至9月15日向全台公開徵集「彰化青春原聲」，一起製造屬於彰化的聲音盛宴。
「2025台灣設計展」的展區從彰化市、鹿港鎮、田尾鄉到田中鎮，共4個鄉鎮市，規劃3大展區、14處主題場域。文化局表示，其中鹿港展區「殿氣現場」展覽徵集「彰化青春原聲」，無論是畢業季的創作歌曲、青春時期的樂團作品，或任何承載彰化記憶的原創旋律，皆有機會被收錄至展覽線上歌單。
文化局表示，本次歌單徵件由街聲團隊線上募集，邀請民眾共同參與，讓大眾以音樂作為媒介，參與策展過程，將個人青春的聲音記憶與彰化的集體文化脈動連結起來，讓每個參與的個人，都可能成為策展的一份子，不論是個人創作、樂團作品，或曾在校園廣為傳唱的旋律，都能成為歌單的一部分。
文化局表示，被收錄的歌單將在街聲StreetVoice平台的「殿氣現場」專區被聽見、被分享、被記住，讓每一段屬於彰化的青春，以歌單的形式被重新串連，民眾也可透過先藉由聆聽線上歌單來認識彰化。
文化局表示，歌單招募期間為即日起至9月15日，所有投稿將由街聲StreetVoice平台每日彙整後，交由台灣設計展「殿氣現場」策展團隊篩選，通過審查的作品將在9月22日在展覽線上歌單公開。前100名入選者可獲得由設計師方序中精心打造的「殿氣現場」限量展場票券徽章1個。獎勵將在10月26日展覽結束後一個月內，由主辦單位街聲聯繫寄送事宜。詳細參加辦法請參閱街聲歌單招募網站資訊https://streetvoice.com/opportunities/
