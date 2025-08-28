聽新聞
0:00 / 0:00

台中大甲鐵砧山欄杆帶靜電 先摸這顆球可防被電

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
鐵砧山觀景台欄杆會電人！民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風景管理所設除靜電球，供放電用。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風景管理所設除靜電球，供放電用。圖／民眾提供

大甲鐵砧山傳出不少人走「雕塑公園觀景台步道」時，靠上欄杆突被「電」到，中市風景區管理所說明「觸電」是因地形與氣候環境所造成，現場已設置除靜電球，供民眾放電。

中市風管所表示，很多人反映在鐵砧山步道觸電，引發討論。調查結果，欄杆沒有漏電危險，而是此區濕度較低，加上海風貫穿大安溪，風切磨擦大，地形、氣候再加上欄杆是金屬烤漆，特別容易產生靜電；加上遊客穿著、摩擦，都可能累積電荷，一碰金屬就「啪」一下放電，現場已加設「除靜電球」，供民眾除靜電。

遊客王小姐表示，鐵砧山的風景真得很漂亮，但靠欄杆欣賞心曠神怡時，被電的一剎那會嚇一大跳，同行的許多友人也有同樣的現象。

詹先生說，沒有心理準備，摸下去的第一下被電到就嚇愣了，靜電的感覺很明顯；女友楊小姐也因男友捉弄，碰觸到隨即產生靜電反應，經工作人員解說，摸了靜電消除球，就再也沒有靜電反應。情侶打趣說，「七夕來鐵砧山，不只是放閃，還會被電到！」

風管所給遊客小提醒，靠近欄杆前，先摸一下除靜電球；棉質衣物比化纖材質更不容易起靜電；多補水、保持濕度，能減少靜電發生。

靜電 鐵砧山

延伸閱讀

鐵砧山步道欄杆會電人！中市風管所解惑並加設「除靜電球」

新北平溪嶺腳里人行欄杆鏽蝕嚴重 改善工程進行中

為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

相關新聞

彰化、和美9月3日～4日 停水37到39小時

因應鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程改接作業，台水公司公告從9月3日0時到4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮停水37到39...

台中大甲鐵砧山欄杆帶靜電 先摸這顆球可防被電

大甲鐵砧山傳出不少人走「雕塑公園觀景台步道」時，靠上欄杆突被「電」到，中市風景區管理所說明「觸電」是因地形與氣候環境所造...

新光三越台中中港店拚復業 八大安全項目需經三級檢核認證

新光三越台中中港店全力修復，除以「新店舖規格重啟」標準，投入3,000人次人力資源盤點更新各項軟硬體設備，加增天然氣偵測...

中部停水規模最大的一次！彰化停水39小時 美髮店備水桶因應

因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮部分...

上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生

彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進...

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

台中市豐原運動中心試營運至今已3天，累計近萬人入館，9月1日台中市長盧秀燕將揭牌正式開幕；台中市運動局長游志祥今天和多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。