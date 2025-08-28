彰化、和美9月3日～4日 停水37到39小時

因應鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程改接作業，台水公司公告從9月3日0時到4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮停水37到39小時，影響七成用戶、共8萬1389戶，為近年中彰地區停水最長；台水將設置46處加水站供民眾取水，另有業者研議增加店休時間或限制用水。

台水公司公告，停水區域及時間如下：停水39小時，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延和等里。停水37小時包括彰化市上述其他里及和美鎮的詔安、中園、中竂及犁盛里。

除了上述區域外，彰化市的莿桐里、南安里，以及和美鎮的柑井里、新庄里、竹園里、糖友里等地區，將面臨水壓降低的情況。

台水公司統計，彰化市共12萬多戶，此次停水戶數是7萬4362戶、降壓6697戶，合計8萬1389戶，將架置46處加水站供民眾取水，並規畫85處消防栓供消防取水使用，地點將會在9月初公告，若里長有提出需求，也會評估加設。

停水訊息一出，彰化縣政府附近的麵店原本周一店休，已公告改為停水的兩日均休息；彰北運動中心則在周三、周四兩天暫停提供淋浴。連鎖的美髮店將先儲水因應，業者指出，會限制洗頭服務，若水不夠用可能提早休息。

台水公司第十一區管理處表示，此項管線改接工程是由台水公司中區工程主辦的「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，為利於鳥嘴潭場明年正式運轉，充分運用鳥嘴潭人工湖的水資源，未來彰化地區的自來水供應，可減少外部支援。

台水公司表示，此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化3萬噸供水量、嘉興淨水場出水量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有近7到8萬噸缺口，須公告停水；建議民眾提前1天儲水，若水塔滿位，且未大量用水，應可撐1天。

