新光三越台中中港店拚復業 八大安全項目需經三級檢核認證

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越台中中港店最新外觀照。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店全力修復，除以「新店舖規格重啟」標準，投入3,000人次人力資源盤點更新各項軟硬體設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一層一人防災士制度等，同時在安全檢驗方面也以高標對應，包括採用的工程三級檢核標準：所有工程需經承包商自主檢核，再經專業技師或建築師檢查確認，最後由第三方各專業協會或公會認證，提升安全審核標準；為使施工期間場域防護更加完善，導入自組多功能工區防災監測設備，集偵煙、天然氣偵漏及錄像等多功能設備於一身，以落實「安全第一優先」承諾，務求消費賣場的施工及後續使用安全均能層層檢核嚴格把關、處處安全加強防護。

此次新光三越修復工程團隊以「新店舖規格」重啟規模進行修復整建，於第一時間為建物進行勘查、鑑定，以針對受損之處進行盤點作業後進行更新修復。修復後檢核項目包含建築外牆、結構、昇降設備、瓦斯管線、消防管線、機電管線、室內裝修、樓板/樑柱/逃生梯等安全八大項目，均需經過前後三級檢核認證，包含承包商、專業技師到第三方公正單位層層把關。

新光三越以「安全第一」的嚴謹態度，委請專業建築師、結構技師與營造單位，進行檢核評估制定修復整建計劃，更自主提昇檢核標準，於八大安全項目中置入三級檢核機制，除營造單位自主檢核外，再由建築師或結構技師檢查確認，最後請第三方之各專業公正協會或公會認證，以提升更高的安全標準。

台中市 新光三越

