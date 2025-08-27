快訊

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

中部停水規模最大的一次！彰化停水39小時 美髮店備水桶因應

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時，針對彰化市及和美鎮大停水。圖／中水局提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時，針對彰化市及和美鎮大停水。圖／中水局提供

因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮部分地區將停水37小時到39小時，受影響用戶8萬1389戶，約占7成用戶，停水時間為近年中彰地區最長的一次，台水公司指出，這次停水後暫時沒有規劃第二次大規模停水。

停水訊息一出已有店家因應，彰化縣府附近的麵店原本周一店休，已公告改為停水的兩天休息，周一會正常營業；彰北運動中心則在周三、周四兩天暫停提供淋浴間洗澡，彰化連鎖的美髮店則會先以儲水桶儲水因應，業者指出，會限制洗頭服務，若水真不夠用也可能提早休息。

台水公司表示，由於此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告；建議民眾提前一天儲水，若水塔滿位，也不大量用水，大都可以撐一天的用水量。

停水 水公司

延伸閱讀

高雄9/10起停水39小時 影響10區15.8萬戶用水

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

彰化、和美大停水！鳥嘴潭管線改接 9月初8.1萬戶最久停水39小時

台中2個月3度大停水 何欣純赴鯉魚潭：請水公司全力搶修

相關新聞

中部停水規模最大的一次！彰化停水39小時 美髮店備水桶因應

因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮部分...

新光三越台中中港店拚復業 八大安全項目需經三級檢核認證

新光三越台中中港店全力修復，除以「新店舖規格重啟」標準，投入3,000人次人力資源盤點更新各項軟硬體設備，加增天然氣偵測...

上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生

彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進...

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

台中市豐原運動中心試營運至今已3天，累計近萬人入館，9月1日台中市長盧秀燕將揭牌正式開幕；台中市運動局長游志祥今天和多位...

台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復，投入3000人次人力盤點更新各項設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一...

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。