中部停水規模最大的一次！彰化停水39小時 美髮店備水桶因應
因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮部分地區將停水37小時到39小時，受影響用戶8萬1389戶，約占7成用戶，停水時間為近年中彰地區最長的一次，台水公司指出，這次停水後暫時沒有規劃第二次大規模停水。
停水訊息一出已有店家因應，彰化縣府附近的麵店原本周一店休，已公告改為停水的兩天休息，周一會正常營業；彰北運動中心則在周三、周四兩天暫停提供淋浴間洗澡，彰化連鎖的美髮店則會先以儲水桶儲水因應，業者指出，會限制洗頭服務，若水真不夠用也可能提早休息。
台水公司表示，由於此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告；建議民眾提前一天儲水，若水塔滿位，也不大量用水，大都可以撐一天的用水量。
