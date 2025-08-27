上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生

彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進黨提名時間會較往年提早。民進黨縣黨部表示，大罷免成果讓全黨陷入「大逆風」狀態，目前不談下屆縣長選舉的事，但提早提名是一定會的。

陳素月今邀請媒體見面，再度說明參選下屆縣長決心。她說，有意參選下屆縣長的民進黨黨內同志包括她有4人，平常各跑各的行程，「兄弟爬山，各自努力。」她會努力讓鄉親知道她的能力和過去服務的成績，把縣政託付給她可以絕對放心，她在參選過程中一定不會攻擊他人，期盼鄉親能了解她的優點加以肯定，在民調方面給予支持，讓她脫穎而出。

陳素月提到民進黨的彰化縣長提名作業，她說，彰化縣屬於徵召區，過去所謂徵召是沒人要參選，但下屆彰化縣長有4名黨內同志表態參選，黨會先召開協調會找4人協商，若沒達成共推1人的共識，將透過一定程序例如民調結果決定誰來代表參選，預計會在明年農曆春節前完成相關程序，由黨來徵召民調勝出者。

民進黨彰化縣黨部表示，823大罷免之後全黨處於「大逆風」狀態，黨務系統和內閣改組，彰化縣是非初選區且下屆縣長可能贏得勝選，將按照全代會規畫成立選對小組來進行提名作業，本屆縣長選舉民進黨太慢確定人選，這次將參考前車之鑑，明年春節前產生人選以便跑拜年行程。

