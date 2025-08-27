快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨立法委員陳素月今與黨內彰化新芽連線成員聚會，將協力為陳素月拚下屆縣長選舉。記者簡慧珍／攝影
民進黨立法委員陳素月今與黨內彰化新芽連線成員聚會，將協力為陳素月拚下屆縣長選舉。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進黨提名時間會較往年提早。民進黨縣黨部表示，大罷免成果讓全黨陷入「大逆風」狀態，目前不談下屆縣長選舉的事，但提早提名是一定會的。

陳素月今邀請媒體見面，再度說明參選下屆縣長決心。她說，有意參選下屆縣長的民進黨黨內同志包括她有4人，平常各跑各的行程，「兄弟爬山，各自努力。」她會努力讓鄉親知道她的能力和過去服務的成績，把縣政託付給她可以絕對放心，她在參選過程中一定不會攻擊他人，期盼鄉親能了解她的優點加以肯定，在民調方面給予支持，讓她脫穎而出。

陳素月提到民進黨的彰化縣長提名作業，她說，彰化縣屬於徵召區，過去所謂徵召是沒人要參選，但下屆彰化縣長有4名黨內同志表態參選，黨會先召開協調會找4人協商，若沒達成共推1人的共識，將透過一定程序例如民調結果決定誰來代表參選，預計會在明年農曆春節前完成相關程序，由黨來徵召民調勝出者。

民進黨彰化縣黨部表示，823大罷免之後全黨處於「大逆風」狀態，黨務系統和內閣改組，彰化縣是非初選區且下屆縣長可能贏得勝選，將按照全代會規畫成立選對小組來進行提名作業，本屆縣長選舉民進黨太慢確定人選，這次將參考前車之鑑，明年春節前產生人選以便跑拜年行程。

民進黨 大罷免

延伸閱讀

彰化8旬翁燒雜草波及縣定古蹟壽山堂 屋內文書被燒毀…遭判2月

府院黨改組態勢明確 老柯不辭總召難

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

相關新聞

上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生

彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進...

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

台中市豐原運動中心試營運至今已3天，累計近萬人入館，9月1日台中市長盧秀燕將揭牌正式開幕；台中市運動局長游志祥今天和多位...

台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復，投入3000人次人力盤點更新各項設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一...

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工...

城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S...

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

南投埔里六合路周邊為當地休閒藝文園區，民眾常造訪使用，唯該路段兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。