上次彰化縣長選舉太倉促 綠營立委公布下屆人選在明年春節前產生
彰化縣長王惠美任期還有一年多，有意問鼎下屆百里侯的藍、綠、白全數浮出檯面，民進黨立法委員陳素月今重申參選決心，並提到民進黨提名時間會較往年提早。民進黨縣黨部表示，大罷免成果讓全黨陷入「大逆風」狀態，目前不談下屆縣長選舉的事，但提早提名是一定會的。
陳素月今邀請媒體見面，再度說明參選下屆縣長決心。她說，有意參選下屆縣長的民進黨黨內同志包括她有4人，平常各跑各的行程，「兄弟爬山，各自努力。」她會努力讓鄉親知道她的能力和過去服務的成績，把縣政託付給她可以絕對放心，她在參選過程中一定不會攻擊他人，期盼鄉親能了解她的優點加以肯定，在民調方面給予支持，讓她脫穎而出。
陳素月提到民進黨的彰化縣長提名作業，她說，彰化縣屬於徵召區，過去所謂徵召是沒人要參選，但下屆彰化縣長有4名黨內同志表態參選，黨會先召開協調會找4人協商，若沒達成共推1人的共識，將透過一定程序例如民調結果決定誰來代表參選，預計會在明年農曆春節前完成相關程序，由黨來徵召民調勝出者。
民進黨彰化縣黨部表示，823大罷免之後全黨處於「大逆風」狀態，黨務系統和內閣改組，彰化縣是非初選區且下屆縣長可能贏得勝選，將按照全代會規畫成立選對小組來進行提名作業，本屆縣長選舉民進黨太慢確定人選，這次將參考前車之鑑，明年春節前產生人選以便跑拜年行程。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言