影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影

台中市豐原運動中心試營運至今已3天，累計近萬人入館，9月1日台中市長盧秀燕將揭牌正式開幕；台中市運動局長游志祥今天和多位在地議員到場參訪，82歲市議員張瀞分體驗新器材後說很讚，尤其擴胸後很舒服，她說豐原這座運動中心爭取多年，終於啟用很感動。

在地豐原區社皮里長涂力旋表示，試營運3天來，民眾提出許多體驗感想和建言，包括門口也要劃禁煙區，附近停車規劃，市府運動局和衛生局已著手改善中。

豐原國民暨兒童運動中心8月25日試營運，首日突破3000人到館參觀體驗，每天都出現人潮，3天已累計近萬人入館，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天到場參訪，與民眾一起體驗，到場市議員都肯定場館兼具兒童專屬設施與全民運動服務的特色，期許能成為豐原地區推廣運動與促進健康的新亮點。

試營運期間到8月31日全館免費入場，設施部份依場次管控進場體驗人數，民眾可透過官網查詢即時人流來安排運動行程，不必擔心人潮過多。綜合球場開放二日內的場地線上預約體驗，一上線即迅速額滿，館方特別保留部份羽球場次，供民眾當日現場排隊登記使用。

館內團體運動體驗課程同樣報名踴躍，推出包含幼兒律動、兒童舞蹈、兒童球類體驗、親子劍道等幼兒童專屬課程，也推出瑜珈、ZUMBA、飛輪等多元成人課程，涵蓋全年齡層需求。

另推出游泳家教班、長期泳訓班、健身個人指導課程、初動負荷小團班，規劃銀髮族與上班族專屬健康講座，讓不同族群都能找到合適的運動方案。體驗活動上線後瞬間秒殺。

館方同步推出9至10月運動課程，開放民眾搶先報名；開幕慶祭出團體課程8折優惠，初動負荷訓練、健身及游泳教練課程規劃多項優惠方案，持續吸引熱烈關注與踴躍洽詢。

豐原國民暨兒童運動中心試營運期間，每天早上8點至晚上8點開放民眾體驗；9月1日正式開幕起，營運時間為每天早上6點至晚上10點，除夕、初一休館，開幕後每周一至周五（寒暑假除外）上午8點至10點、下午2點至4點提供65歲以上銀髮族免費使用健身房及游泳池；台中市長盧秀燕、森林王子張泰山將出席9月1日的開幕典禮。

台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪，市議員張瀞分體驗新器材。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪，市議員張瀞分體驗新器材。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影
台中市豐原國民暨兒童運動中心8月25日展開試營運，台中市運動局長游志祥和多位在地議員今天親自到場參訪。記者游振昇／攝影

豐原 運動中心

