台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制
台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復，投入3000人次人力盤點更新各項設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一層一人防災士制度等，在安全檢驗方面也以高標對應，力拚9月底復業。都發局長李正偉說，公共安全是最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用。
新光三越修復以「新店舖規格」重啟標準，第一時間為建物勘查、鑑定，盤點受損之處後，再更新修復。修復檢核項目包含建築外牆、結構、昇降設備、瓦斯管線、消防管線、機電管線、室內裝修、樓板及樑柱及逃生梯等安全八大項目，均需經過前後三級檢核認證，包含承包商、專業技師到第三方公正單位層層把關。
新光三越強調，以「安全第一」的嚴謹態度，委請專業建築師、結構技師與營造單位，檢核評估制定修復整建計劃，更自主提昇檢核標準，於八大安全項目中置入三級檢核機制，除營造單位自主檢核外，再由建築師或結構技師檢查確認，最後請第三方的各專業公正協會或公會認證，以提升更高的安全標準。
另外，施工現場防災監測防護也為安全升級重點，新光三越與專家團隊合作，自組偵煙、天然氣偵漏與影像紀錄多功能工區防災監測設備，可無線傳輸、機動安裝，導入施工現場進行即時監測、警訊通報，防災監測全面不中斷，以確保消費者、員工與廠商安全無虞，提供更全面的安全防護。
都發局指出，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」因部分內容尚未完備，已退回新光補正，都發局會再審核，通過後再經現場核實才准復業。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言