台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復中，力拚9月底復業。圖／台中新光三越提供
台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復中，力拚9月底復業。圖／台中新光三越提供

台中新光三越今年2月13日氣爆，業者正全力修復，投入3000人次人力盤點更新各項設備，加增天然氣偵測阻斷通報設備、導入一層一人防災士制度等，在安全檢驗方面也以高標對應，力拚9月底復業。都發局長李正偉說，公共安全是最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用。

新光三越修復以「新店舖規格」重啟標準，第一時間為建物勘查、鑑定，盤點受損之處後，再更新修復。修復檢核項目包含建築外牆、結構、昇降設備、瓦斯管線、消防管線、機電管線、室內裝修、樓板及樑柱及逃生梯等安全八大項目，均需經過前後三級檢核認證，包含承包商、專業技師到第三方公正單位層層把關。

新光三越強調，以「安全第一」的嚴謹態度，委請專業建築師、結構技師與營造單位，檢核評估制定修復整建計劃，更自主提昇檢核標準，於八大安全項目中置入三級檢核機制，除營造單位自主檢核外，再由建築師或結構技師檢查確認，最後請第三方的各專業公正協會或公會認證，以提升更高的安全標準。

另外，施工現場防災監測防護也為安全升級重點，新光三越與專家團隊合作，自組偵煙、天然氣偵漏與影像紀錄多功能工區防災監測設備，可無線傳輸、機動安裝，導入施工現場進行即時監測、警訊通報，防災監測全面不中斷，以確保消費者、員工與廠商安全無虞，提供更全面的安全防護。

都發局指出，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」因部分內容尚未完備，已退回新光補正，都發局會再審核，通過後再經現場核實才准復業。

