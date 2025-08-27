限時特賣專區！台中「2025天津曬衣節-曬出時尚～天津購！」 平價服飾開搶

由經濟部商業署、台中市政府經發局指導，天津路服飾商圈所主辦的「2025天津曬衣節—曬出時尚～天津購！」，將於8月29日至31日在天津商圈(山西路至梅川西街間)盛大登場，商圈設有「100元」及「200元」限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷，還有滿額抽獎活動，將送出iPad等多項實用好禮。

天津曬衣節自2005年首辦以來，今年已邁入第20個年頭，活動特別結合春夏服飾出清特賣會、滿百摸彩送iPad、衣決勝負潮T獎1萬元、潮T創作等多項活動，讓民眾在開學前夕買滿買全，為秋冬季節來臨，添加個人色彩魅力。

活動期間，商圈設有「100元」及「200元」限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷，吸引民前來挑選，凡於特賣區消費滿100元即可獲得摸彩券一張，滿200元得兩張，以此類推。活動將於8月31日下午5時舉辦現場抽獎活動，送出iPad等多項實用好禮，回饋支持商圈的廣大消費者。

為呼應年輕族群對個人風格與創意展現的重視，主辦單位特別於8月29日活動開幕當日，推出「DIY手作潮T」體驗活動，邀請手作熱轉印專業攤商進駐現場，設置創作體驗專區，讓民眾自由發揮、親手製作自己風格的潮T，打造獨一無二的個人服飾風格。

此外，活動期間亦同步舉辦「靚T大競賽」網路票選活動。民眾可前往「天津路服飾商圈Facebook粉絲專頁」，對置頂貼文中的參賽T-shirt按讚，即完成投票。主辦單位將從得票最高作品的支持者中抽出一名幸運得主，贈送新台幣1萬元獎金，鼓勵民眾踴躍參與。

天津路服飾商圈長年以平價、多樣流行服飾聞名，是中部地區服飾採購的重要據點。面對消費型態與市場趨勢變化，商圈持續透過活動行銷與數位轉型提升品牌形象。

此次「曬衣節」結合促銷、創作與線上互動，展現商圈活力與創新力，期望吸引更多年輕族群與親子家庭造訪，帶動商圈人潮與商機再創高峰。

