台中鍋烤節票選店家出爐 嘉義民眾抽中汽車

2025台中鍋烤節各組鍋烤店家與蔬食獎票選名單今天出爐，台中市長盧秀燕除公布榜單，並抽出100組萬元鍋烤抵用券及汽車大獎，一名住在嘉義的民眾幸運獲得汽車。

台中市政府今天舉辦2025「台中鍋烤節」壓軸記者會，在眾多鍋烤店家齊聚、充斥緊張氛圍之下，盧秀燕宣布「2025十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」榜單，各組冠軍分別為「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒崇德店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」、「不葷主義茶餐廳」等。

盧秀燕致詞表示，今年市府特別邀請韓國、印度、義大利、泰國等國駐台代表，共同參與鍋烤節形象影片拍攝，並在代表處社群平台助攻行銷，展現跨國交流的美食魅力，更由4國代表週週加碼抽出來回機票，讓活動熱度與討論度持續攀升。同時，今年更首次加入「蔬食組」票選，獲民眾熱烈響應，展現台中飲食文化的多元面貌。

市府說明，今年活動邁入第3屆，規模超過前2屆，總投票數逾566萬張，較去年增加約67萬張，參與店家658組，也比去年多出66組；獎項方面，除了原有的10大火鍋與燒烤店家，特別增加蔬食組取前3名，呼應節能減碳潮流。

盧秀燕現場抽出汽車獎得主，住在嘉義的林小姐接到電話還一度以為是詐騙，確認後開心表示，兒子在台中工作，她常到台中吃鍋烤，也知道有鍋烤節活動，她大讚台中市是美食之都。

除了票選活動，今年的「就是愛鍋烤徵件競賽」參賽者年齡最小僅7歲，從最北的基隆到最南的台南，跨世代、跨縣市民眾都熱情參與。冠軍得主是2名台中市立忠明高中嘻哈研究社的成員，以嘻哈元素與鍋烤文化結合創作音樂，將10萬元獎金抱回家。

商品推薦