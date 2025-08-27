快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，因作業程序繁複且施工條件具挑戰性，已要求台電復工並加緊趕工，公所並承認工程告示牌部分未能及時更新，上午已立即進行完工日期的更改，但最後完工日竟是延到明年12月30日。

清水國中與建國國小部分鎮政路路段過去因沒有人行道，導致行人與車輛人車爭道，為改善通學步道與行人安全環境，台中市府配合中央預算的通學步道工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠指曾多次書面質詢市府未獲回覆，如今開學在即，日前再度現勘，發現通學步道的完工日又再展延到明年底。

清水區公所表示，因通學步道工程需與台電下地工程配合，公所多次定期召開協調會議反映，並提醒台電應如期完成，台電則回覆因為配合都市景觀整體規劃，電力設備下地工程，因涉及民生用電停電及相關公告作業，不只作業程序繁複，且施工條件具挑戰性，導致部分工程展延。目前台電已加緊趕工，區公所也將持續配合相關作業，確保工程順利完成。

此外，因工程作業及工時冗長，多次配合延期，導致部分告示牌面未及時更新，清水區公所上午已通知監造單位及廠商改善完成，後續區公所也會再注意工程相關告示，包含期程更新，以避免民眾誤解。

市議員楊典忠則表示，清水區通學步道工程因台電工程影響而延後，但工期從規劃設計到施工超過1年，甚至市府也已經從4月停工到7月復工，質疑同樣的問題難道沒辦法跟台電溝通嗎？除了台電的設施外，通學步道其他尚未完工部分又該如何解釋呢？工程延宕理由一大堆，楊典忠並說，「與其花時間找藉口，為什麼最初不用心趕在開學前，把部分可以完工的路段先完成。」

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影
清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影

台電 議員 清水區

延伸閱讀

「小英男孩」以部長姿態施壓台電？ 曾文生：交給司法機關調查

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

扯！清水通學步道竟有4個完工日 議員批連上學安全工程都能拖

相關新聞

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工...

城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S...

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

南投埔里六合路周邊為當地休閒藝文園區，民眾常造訪使用，唯該路段兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區...

彰化縣府自辦青年聯誼 男報名200爆滿、女名額還有空

彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場，活動限額男女各40人參加，開放報名後男性...

鐵砧山步道欄杆會電人！中市風管所解惑並加設「除靜電球」

大甲鐵砧山近來時傳民眾走「雕塑公園觀景台步道」時，被欄杆觸電，引發地方居民的疑慮，由於鐵砧山不僅是大甲的後花園，更台中海...

台中鍋烤節十大店家冠軍揭曉 十二段、老井獲火鍋與燒烤組冠軍

台中鍋烤節邁入尾聲，今年募集超過566萬張選票，再創新高，市府今天揭曉十大鍋烤店家名單，十二段鍋物堂與老井極上燒肉分別獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。