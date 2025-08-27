確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，因作業程序繁複且施工條件具挑戰性，已要求台電復工並加緊趕工，公所並承認工程告示牌部分未能及時更新，上午已立即進行完工日期的更改，但最後完工日竟是延到明年12月30日。

清水國中與建國國小部分鎮政路路段過去因沒有人行道，導致行人與車輛人車爭道，為改善通學步道與行人安全環境，台中市府配合中央預算的通學步道工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠指曾多次書面質詢市府未獲回覆，如今開學在即，日前再度現勘，發現通學步道的完工日又再展延到明年底。

清水區公所表示，因通學步道工程需與台電下地工程配合，公所多次定期召開協調會議反映，並提醒台電應如期完成，台電則回覆因為配合都市景觀整體規劃，電力設備下地工程，因涉及民生用電停電及相關公告作業，不只作業程序繁複，且施工條件具挑戰性，導致部分工程展延。目前台電已加緊趕工，區公所也將持續配合相關作業，確保工程順利完成。

此外，因工程作業及工時冗長，多次配合延期，導致部分告示牌面未及時更新，清水區公所上午已通知監造單位及廠商改善完成，後續區公所也會再注意工程相關告示，包含期程更新，以避免民眾誤解。

市議員楊典忠則表示，清水區通學步道工程因台電工程影響而延後，但工期從規劃設計到施工超過1年，甚至市府也已經從4月停工到7月復工，質疑同樣的問題難道沒辦法跟台電溝通嗎？除了台電的設施外，通學步道其他尚未完工部分又該如何解釋呢？工程延宕理由一大堆，楊典忠並說，「與其花時間找藉口，為什麼最初不用心趕在開學前，把部分可以完工的路段先完成。」 清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影 清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影 清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工程，公所上午已立即更新工程告示牌的完工日，工期延到明年12月30日完成。記者黑中亮／攝影

商品推薦