南投埔里六合路白線成違停熱區 公所研議改黃線

埔里鎮六合路有多處運動、藝文場所，兩側白線因路肩寬度不足形成違規停車，埔里鎮公所與警方、民代研議改劃黃線，僅供臨時停車，也籲多利用收費停車格，違停挨罰得不償失。

南投縣埔里鎮六合路旁有埔里藝文中心、鎮立圖書館，民眾參加活動將車輛停路邊，兩側雖劃設白線，但路肩寬度不足，民眾路邊停車因車身明顯超出白線而違規，成為檢舉、開罰單熱區，埔里鎮公所今天表示，經多方會勘，研議六合路兩側白線改劃黃線，僅供臨時停車。

埔里鎮公所發布新聞稿表示，六合路周邊有鎮立游泳池、綜合球場、圖書館、田園藝廊、藝文中心，鎮內重要運動、藝文場所集中在此，平時就有不少民眾，大型活動時人潮更多，但近來常有民眾在網路社群抱怨參加活動被舉發違規停車，在地議員也接獲民眾反映。

鎮公所表示，警方指六合路兩側雖劃設白線，但路肩寬度不足，自小客車路邊停車，近半車身超出白線，違反道路交通管理處罰條例；鎮公所表示，出席人員認為改為劃設紅線過於嚴苛，經研議將劃設黃線，可臨時停靠供人員上下車，重要出入口維持紅線。

鎮公所表示，市區多條道路實施路邊停車收費，圖書館、藝文中心周邊中華路、八德路、中山路都有停車格，停車費每小時新台幣20元；警方也建議，未來六合路周邊場所辦活動時，主辦單位一併申請路權並加派人員疏導，或路邊擺交通錐提醒勿違規停車。

