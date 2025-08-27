快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

南投埔里六合路白線成違停熱區 公所研議改黃線

中央社／ 南投縣27日電

埔里鎮六合路有多處運動、藝文場所，兩側白線因路肩寬度不足形成違規停車，埔里鎮公所與警方、民代研議改劃黃線，僅供臨時停車，也籲多利用收費停車格，違停挨罰得不償失。

南投縣埔里鎮六合路旁有埔里藝文中心、鎮立圖書館，民眾參加活動將車輛停路邊，兩側雖劃設白線，但路肩寬度不足，民眾路邊停車因車身明顯超出白線而違規，成為檢舉、開罰單熱區，埔里鎮公所今天表示，經多方會勘，研議六合路兩側白線改劃黃線，僅供臨時停車。

埔里鎮公所發布新聞稿表示，六合路周邊有鎮立游泳池、綜合球場、圖書館、田園藝廊、藝文中心，鎮內重要運動、藝文場所集中在此，平時就有不少民眾，大型活動時人潮更多，但近來常有民眾在網路社群抱怨參加活動被舉發違規停車，在地議員也接獲民眾反映。

鎮公所表示，警方指六合路兩側雖劃設白線，但路肩寬度不足，自小客車路邊停車，近半車身超出白線，違反道路交通管理處罰條例；鎮公所表示，出席人員認為改為劃設紅線過於嚴苛，經研議將劃設黃線，可臨時停靠供人員上下車，重要出入口維持紅線。

鎮公所表示，市區多條道路實施路邊停車收費，圖書館、藝文中心周邊中華路、八德路、中山路都有停車格，停車費每小時新台幣20元；警方也建議，未來六合路周邊場所辦活動時，主辦單位一併申請路權並加派人員疏導，或路邊擺交通錐提醒勿違規停車。

埔里 圖書館 停車格

延伸閱讀

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

影／南投埔里頻停電 竟不是小動物害的…禍首抓到了

南投首創原風流水席培訓 助烤豬職人升級總舖師

相關新聞

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工...

城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S...

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

南投埔里六合路周邊為當地休閒藝文園區，民眾常造訪使用，唯該路段兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區...

彰化縣府自辦青年聯誼 男報名200爆滿、女名額還有空

彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場，活動限額男女各40人參加，開放報名後男性...

鐵砧山步道欄杆會電人！中市風管所解惑並加設「除靜電球」

大甲鐵砧山近來時傳民眾走「雕塑公園觀景台步道」時，被欄杆觸電，引發地方居民的疑慮，由於鐵砧山不僅是大甲的後花園，更台中海...

台中鍋烤節十大店家冠軍揭曉 十二段、老井獲火鍋與燒烤組冠軍

台中鍋烤節邁入尾聲，今年募集超過566萬張選票，再創新高，市府今天揭曉十大鍋烤店家名單，十二段鍋物堂與老井極上燒肉分別獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。