城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市
台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S. Bhalla）共同簽署協議，霍博肯市以棒球與城市韌性聞名，西屯為台中市府所在地，擁有國家歌劇院、中央公園等重大建設，此次締結，也是台中市6年多來首次推動區級國際交流，意義重大。
西屯區長鄭錫禧說，台中市府坐落在西屯區，西屯不只是台中市的行政核心，更擁有完整的產業聚落與堅實的經濟基礎。經濟方面，兩地都擁有豐富的產業資源；教育方面，西屯區匯聚逢甲、東海等學府，成為培育國際人才的重要基地，霍博肯市則是有歷史悠久的史蒂文斯理工學院，未來可以促進兩地大學間的交流合作，培養具國際競爭力的青年人才。
鄭錫禧提到，霍博肯市被譽為美國棒球發源地，也是知名歌手法蘭克·辛納屈的故鄉，並擁有可遠眺紐約天際線的哈德遜河濱公園，為節慶與音樂會的重要場地，音樂與體育文化深植城市精神。未來兩地可攜手舉辦雙邊文化藝術節，吸引更多國際旅客，深化交流與合作。
駐紐約辦事處大使李志強說，西屯區中山國中棒球隊近期勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，展現棒球領域的傑出實力。未來西屯區與霍博肯市的交流，除涵蓋貿易、高等教育與文化等面向外，也可進一步拓展至棒球運動，深化雙邊友誼，促進更緊密的合作與交流。
民政局長吳世瑋表示，此次締盟順利促成，特別感謝駐紐約辦事處大使李志強與立委廖偉翔的協助，未來雙方將在交通安全、公共建設、城市治理及文化產業等面向深化合作，台中也期待率團前往霍博肯市交流，同時歡迎霍博肯市長率團來訪，共同開創城市外交。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言