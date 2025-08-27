快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市西屯區公所與美國霍博肯市簽署姊妹市協定，台中市旗首度亮相。圖／台中市府提供
台中市西屯區公所與美國霍博肯市簽署姊妹市協定，台中市旗首度亮相。圖／台中市府提供

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S. Bhalla）共同簽署協議，霍博肯市以棒球與城市韌性聞名，西屯為台中市府所在地，擁有國家歌劇院、中央公園等重大建設，此次締結，也是台中市6年多來首次推動區級國際交流，意義重大。

西屯區長鄭錫禧說，台中市府坐落在西屯區，西屯不只是台中市的行政核心，更擁有完整的產業聚落與堅實的經濟基礎。經濟方面，兩地都擁有豐富的產業資源；教育方面，西屯區匯聚逢甲、東海等學府，成為培育國際人才的重要基地，霍博肯市則是有歷史悠久的史蒂文斯理工學院，未來可以促進兩地大學間的交流合作，培養具國際競爭力的青年人才。

鄭錫禧提到，霍博肯市被譽為美國棒球發源地，也是知名歌手法蘭克·辛納屈的故鄉，並擁有可遠眺紐約天際線的哈德遜河濱公園，為節慶與音樂會的重要場地，音樂與體育文化深植城市精神。未來兩地可攜手舉辦雙邊文化藝術節，吸引更多國際旅客，深化交流與合作。

駐紐約辦事處大使李志強說，西屯區中山國中棒球隊近期勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，展現棒球領域的傑出實力。未來西屯區與霍博肯市的交流，除涵蓋貿易、高等教育與文化等面向外，也可進一步拓展至棒球運動，深化雙邊友誼，促進更緊密的合作與交流。

民政局長吳世瑋表示，此次締盟順利促成，特別感謝駐紐約辦事處大使李志強與立委廖偉翔的協助，未來雙方將在交通安全、公共建設、城市治理及文化產業等面向深化合作，台中也期待率團前往霍博肯市交流，同時歡迎霍博肯市長率團來訪，共同開創城市外交。

台中市西屯區締結首個美國姊妹市「霍博肯市」。圖／台中市府提供
台中市西屯區締結首個美國姊妹市「霍博肯市」。圖／台中市府提供

紐約 台中市 音樂會

延伸閱讀

盧秀燕不選國民黨主席引熱議 「盧媽三子」齊聲援力挺

盧秀燕不選國民黨主席 廖偉翔：透過選舉機制選出黨主席才能救黨

「台中隊」政敵聯手 3國中小老舊廁所獲核定上千萬元改善

立院教文委員會考察台中南屯3校 廁所老舊爭取改善

相關新聞

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

清水國中與建國國小周邊人行通學步道一延再延，經市議員楊典忠揭露趕不上開學後，清水區公所表示，工程延宕主因是配合台電下地工...

城市外交捷報！中市西屯區公所與美霍博肯市締結姐妹市

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市昨透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S...

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

南投埔里六合路周邊為當地休閒藝文園區，民眾常造訪使用，唯該路段兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區...

彰化縣府自辦青年聯誼 男報名200爆滿、女名額還有空

彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場，活動限額男女各40人參加，開放報名後男性...

鐵砧山步道欄杆會電人！中市風管所解惑並加設「除靜電球」

大甲鐵砧山近來時傳民眾走「雕塑公園觀景台步道」時，被欄杆觸電，引發地方居民的疑慮，由於鐵砧山不僅是大甲的後花園，更台中海...

台中鍋烤節十大店家冠軍揭曉 十二段、老井獲火鍋與燒烤組冠軍

台中鍋烤節邁入尾聲，今年募集超過566萬張選票，再創新高，市府今天揭曉十大鍋烤店家名單，十二段鍋物堂與老井極上燒肉分別獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。