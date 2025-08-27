快訊

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨，公所為此邀集相關單位會勘。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨，公所為此邀集相關單位會勘。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里六合路周邊為當地休閒藝文園區，民眾常造訪使用，唯該路段兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。經當地公所邀縣府、警方及民代會勘，研議將六合路兩側白線改畫黃線，僅供臨時停車。

埔里鎮公所指出，當地六合路周邊有鎮立圖書館、藝文中心、田園藝廊等藝文場所齊聚於此，並有鎮立游泳池、綜合球場等形成休閒藝文園區，平時就有不少民眾前往，遇大型活動的人潮更多，但近期屢獲民眾及民代反映該路段有停車問題。

由於，六合路兩側畫設白線，唯路肩寬度不足，民眾路邊停車時，車身會超出白線，等同違規停車；但部分民眾誤以為畫白線就能停車，因此該路段常見違停車輛，而成為檢舉熱區，不時會有警方前往開單，也因此引發不小民怨。

埔里警分局對此說明，六合路兩側雖畫設白線，但因路肩寬度不足，一般自小客車停車後，近半車身會超出白線，明顯占用道路及妨礙其他人、車通行，若接獲檢舉或發現違規可依道路交通管理處罰條例第56條可處600元以上1200元以下罰鍰。

公所也邀集縣府交通工程及管理所、埔里警分局等實地會勘，副議長潘一全、議員陳宜君、吳國昌、黃世芳、林芳伃、蘇昱誠等也親自或派員參加，經研議，為免民眾誤解白線就能停車，六合路兩側將改為畫設黃線，僅供臨時停車3分鐘。

公所也表示，目前市區多條道路已實施路邊停車收費，其中圖書館、藝文中心周邊的中華路、八德路、中山路均有畫設停車格，停車費每小時僅20元，呼籲民眾能多加利用，不要違規停車，否則每張罰單就是600元請跳，恐因小失大。

南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里六合路兩側雖畫設白線，但路肩寬度不足，停車等同違停，成為檢舉熱區遭開單惹民怨。圖／埔里鎮公所提供

埔里 違停 圖書館

