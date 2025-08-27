快訊

彰化縣府自辦青年聯誼 男報名200爆滿、女名額還有空

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場。報系資料照
彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場。報系資料照

彰化縣政府青年發展處首次舉辦未婚聯誼活動「愛在鹿徑」，將於9月28日在鹿港登場，活動限額男女各40人參加，開放報名後男性反應熱烈，短時間湧入約200人報名，女性則仍有名額，報名期限到8月31日止。

青發處指出，女性報名者年齡多集中在30至34歲，男性則以35至39歲居多，將依女性提出的年齡、學歷及興趣需求，初步篩選出相對應的男性人選。

這場活動由縣府自行籌辦，未委外辦理，活動內容安排鹿港小吃、手作體驗等互動，結合在地文化與趣味遊戲，營造自然交流的氛圍。

青發處表示，參加者職業涵蓋軍公教、傳產、製造業、護理及企業會計等多元領域，將以女性需求為基準，挑選最終男女各40人正取名單，並優先錄取中部縣市青年，鼓勵在地就業與婚戀發展。

青發處也說，這次聯誼活動除了提供伴手禮與配對獎項，更希望透過遊戲合作與文化體驗，讓青年男女有機會自然互動、拉近距離，進一步增進配對成功率，凡參加者若在活動後3年內登記結婚，可獲最高1萬元禮品。

青年 聯誼 彰化

