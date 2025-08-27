快訊

鐵砧山步道欄杆會電人！中市風管所解惑並加設「除靜電球」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
鐵砧山觀景台欄杆會電人！遊客民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風管所上午發表現場設有除靜電球供民眾放電。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！遊客民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風管所上午發表現場設有除靜電球供民眾放電。圖／民眾提供

大甲鐵砧山近來時傳民眾走「雕塑公園觀景台步道」時，被欄杆觸電，引發地方居民的疑慮，由於鐵砧山不僅是大甲的後花園，更台中海線歷史悠久的著名景點，中市風景區管理所前往現勘後發現，特別說明「觸電」是大自然現象，目前斥資逐步修繕美化，現場設有除靜電球供民眾放電，更邀請民眾七夕情人節來電鐵砧山、放閃遊大甲。

中市風管所表示，有關民眾反映於鐵砧山步道觸電疑雲，經查步道欄杆主要材質為鍍鋅鋼管（金屬）及烤漆（絕緣體），恰巧該區域濕度較低，加上來自海邊的風貫穿大安溪，造成風切磨擦大（例如車子在高速與風磨擦下，也會產生靜電），因此特別容易產生靜電，因此現場加設「除靜電球」供民眾放電。

遊客王小姐表示，鐵砧山的風景真得很漂亮，但靠欄杆欣賞時，不小心產生靜電反應，被電的一剎那會嚇一大跳，同行的許多友人也有同樣的現象。後來經由附近的人員介紹，知道是地理位置與乾燥產生的自然現象，多喝水比較不會觸電。

而來遊玩的情侶遊客詹先生也說，一開始來鐵砧山遊玩時沒有心理準備，摸下去的第一下被電到就嚇到，靜電的感覺很明顯；女友楊小姐也因男友捉弄，碰觸到也產生靜電反應，看風景看到一半觸電時滿驚嚇的。後來經由解說摸了靜電消除球，就再也沒有靜電反應。

風管所強調，任何動物體或物體都帶有正電荷與負電荷，正常情況下，帶電量是平衡狀態，而靜電的產生即指正、負電荷不平衡，當接觸到其他物質或人體時，就會因為負電荷轉移而產生靜電，包含摩擦、環境乾燥程度、物體絕緣性…等，都是可能產生靜電的原因，由於每個人帶電狀況不同，事實上也並非每個民眾都會發生觸電狀況。

遊客表示靠在鐵砧山步道欄杆欣賞風景時，被靜電電的一剎那會嚇一大跳。圖／民眾提供
遊客表示靠在鐵砧山步道欄杆欣賞風景時，被靜電電的一剎那會嚇一大跳。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！遊客民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風管所上午發表現場設有除靜電球供民眾放電。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！遊客民眾近來頻傳觸電被嚇到，中市風管所上午發表現場設有除靜電球供民眾放電。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！不少情侶遊客都表示有被觸電嚇到的經驗。圖／民眾提供
鐵砧山觀景台欄杆會電人！不少情侶遊客都表示有被觸電嚇到的經驗。圖／民眾提供

