台中鍋烤節十大店家冠軍揭曉 十二段、老井獲火鍋與燒烤組冠軍

台中鍋烤節邁入尾聲，今年募集超過566萬張選票，再創新高，市府今天揭曉十大鍋烤店家名單，十二段鍋物堂與老井極上燒肉分別獲得火鍋品牌組與燒烤品牌組的冠軍；市長盧秀燕也現場抽出票選大獎，由1名嘉義民眾將市值74萬元的現代汽車開回家。

盧秀燕表示，台中鍋烤節今年邁入第三屆，這個活動最初從台中購物節衍伸而來，民以食為天，台中人最愛的食物就是火鍋與燒烤，不過鍋烤的旺季是秋冬，夏天較炎熱，市府為了促進商家經濟，特別選在夏天舉辦鍋烤節，不少商家營業額因此增加三成，得獎店家甚至能翻倍。

市府指出，今年活動規模超過前2屆，總投票數566萬餘張，較去年增加約67萬張，參與店家658組，也比去年多出66組；獎項方面，除了原有的十大火鍋與燒烤店家，特別增加蔬食組取前三名，鼓勵節能減碳。

盧秀燕公布，今年火鍋品牌店家組第一名店家是十二段鍋物堂大里店，獲3萬6750票，火鍋巷弄美食組第一名是北澤壽喜燒崇德店，獲2萬1994票，燒烤品牌店家組第一名老井極上燒肉福科店，獲12萬4668票，燒烤巷弄美食組第一名烤狀猿大里店，獲8萬3967票，蔬食獎第一名不葷主義茶餐廳，獲2萬5538票。

本屆鍋烤節參與投票產生136萬個抽獎序號，最大獎是1輛現代汽車，此外還有300組1萬元鍋烤抵用券。盧秀燕與立法院副院長江啟臣、經濟發展局長張峯源等人現場抽出現代汽車中獎者，是住在嘉義的林小姐；盧笑稱，中獎者手機尾數「888」音同「發發發」，是帶來幸運的號碼。

盧秀燕當場撥號，接通後表示自己是台中市長盧秀燕，林小姐直呼「嚇死我了」，還疑問「會不會是詐騙」，直到想起自己有參與鍋烤節抽獎，才相信真的中獎了；林小姐說，她住在嘉義，兒子在台中工作，從網路、新聞和兒子口中知道鍋烤節比賽，她也常到台中吃燒烤，讚台中是美食之都。

今年鍋烤節除了店家票選和抽獎，市府還舉辦「就是愛鍋烤徵件競賽」，參賽者拍攝鍋烤節相關影片投稿，最後由忠明高中嘻哈研究社2名學生創作的饒舌歌曲「嘻哈鍋烤情-HANG MA」奪冠，抱回10萬元獎金；他們說，會把獎金繼續投資在音樂創作。 市長盧秀燕（前左三）當場抽出最大獎現代汽車，撥號給中獎者，對方不敢置信還問「是不是詐騙」。記者陳敬丰／攝影 盧秀燕（前左二）表示，市府為了促進商家經濟，選在夏天舉辦鍋烤節，不少商家營業額因此增加三成，得獎店家甚至能翻倍。記者陳敬丰／攝影 台中鍋烤節落幕，今年參與店家658組、募集投票566萬張都創下新高。記者陳敬丰／攝影 第三屆台中鍋烤節落幕，今年得鍋烤十大店家得主，火鍋與燒肉品牌第一名分別是十二段鍋物堂與老井極上燒肉。記者陳敬丰／攝影

