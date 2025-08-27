扯！清水通學步道竟有4個完工日 議員批連上學安全工程都能拖

過去清水國中與建國國小周邊人行空間不良，部分路段完全沒有人行道，導致行人與車輛人車爭道，險象環生，為改善通學步道與行人安全環境，市府配合中央預算的通學步道工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠多次書面質詢市府未獲回覆，開學在即，日前再度現勘更發現工程告示牌一延再延，上網到市府官網查詢工程進度，最後完工日竟延到明年11月30日。

楊典忠說，清水國中與建國國小既有的人行道，因老舊失修破損嚴重、且樹木竄根，造成通學步道有顯著高低落差，加上部分人行道鄰近農田側高差超過75公分，造成學生及社區居民行走環境隱藏諸多危險，立委蔡其昌原向中央申請1.3億元前瞻計畫經費，改善通學步道與行人安全環境。

通學步道工程於去年6月起施作，原本以為步道工期大約1年，可望在今年9月開學前完成啟用，給新學期新生一個優良的通學步道，民眾卻反映，「都8月底了，通學步道工程卻還沒完工」，未來不知道要做到甚麼時候，而且其中一塊工程告示牌完工日期，甚至已改成民國114年9月20日，經查公共工程委員會官網工程進度，截至今年07月底實際進度僅55%，工程期限至114年12月31日。

楊典忠指出，市府新聞還寫著說「盧市長將改善通學步道列為重點工程」，但是一個工程有4個不同完工日期就發生在台中市，慨嘆，「原來海線不只重大工程會延宕，連學生最重要的通學步道工程也難逃拖延的厄運。」由於清水國中、建國國小開學在即，楊典忠要求市府應掌握好工程工期，並在未完工程周邊建置完善人行通道，以維護行人安全。

楊典忠並說，盧市長任內對海線建設工程的進度掌控完全失靈，不只台中海洋館、清水國兒運中心、清水眷村修復工程、大安媽祖雕像工程都不能在預定完工日期完工、不在預定開幕日期開幕，如今連清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程，也因故停工並延宕，「好像工程只要到了海線，完工總是遙遙無期」。 開學在即，清水國中與建國國小周邊通學步道改善工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠昨日現勘發現竟4度延宕。圖／楊典忠提供 開學在即，清水國中與建國國小周邊通學步道改善工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠昨日現勘發現竟4度延宕。圖／楊典忠提供 開學在即，清水國中與建國國小周邊通學步道改善工程，從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，市議員楊典忠昨日現勘發現竟4度延宕。圖／楊典忠提供

