聽新聞
0:00 / 0:00
台中市清水區路面突然塌陷 公所已回填坑洞…將盡快鋪設柏油
台中市清水區鎮新南路與西社路口昨天下午3時許，一輛貨車行經時突然出現路面塌陷，至貨車左後車處跌入坑洞，導致車身卡住地面，清水區公所表示，目前坍塌的原因尚不明，目前已做好示警交維，並緊急要求廠商處理已經回填坑洞，待混凝土乾了之後，將要廠商盡快鋪設柏油。
清水區公所指出，清水分局巡邏員警經過發現，為維護用路人安全，立即下車警戒及交通疏導，除通知清水交通小隊及拖吊車到場處理外，並立即通報清水區公所人員查處及了解塌陷原因，所幸事故並無人員受傷。
區公所表示，基於該路口下方有自來水管線及雨水下水道等設施，不知是否因為有關單位施工，或是日前強降雨造成，後續會再邀集相關單位盡速安排會勘，釐清坍塌發生的原因，為免影響通行安全，呼籲民眾路過時上述地點時，要注意道路狀況小心駕駛，順利的話明後天就會開始進行柏油的鋪設。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言