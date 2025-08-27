台中市清水區路面突然塌陷 公所已回填坑洞…將盡快鋪設柏油

台中市清水區鎮新南路與西社路口昨天下午3時許，一輛貨車行經時突然出現路面塌陷，至貨車左後車處跌入坑洞，導致車身卡住地面，清水區公所表示，目前坍塌的原因尚不明，目前已做好示警交維，並緊急要求廠商處理已經回填坑洞，待混凝土乾了之後，將要廠商盡快鋪設柏油。

清水區公所指出，清水分局巡邏員警經過發現，為維護用路人安全，立即下車警戒及交通疏導，除通知清水交通小隊及拖吊車到場處理外，並立即通報清水區公所人員查處及了解塌陷原因，所幸事故並無人員受傷。

區公所表示，基於該路口下方有自來水管線及雨水下水道等設施，不知是否因為有關單位施工，或是日前強降雨造成，後續會再邀集相關單位盡速安排會勘，釐清坍塌發生的原因，為免影響通行安全，呼籲民眾路過時上述地點時，要注意道路狀況小心駕駛，順利的話明後天就會開始進行柏油的鋪設。 清水路口的塌陷坑洞，目前發生原因不明，公所目前已做好示警交維，並緊急要求廠商已經回填坑洞。圖／清水區公所提供 清水路口的塌陷坑洞，目前發生原因不明，公所目前已做好示警交維，並緊急要求廠商已經回填坑洞。圖／清水區公所提供

