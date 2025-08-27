快訊

台中市清水區路面突然塌陷 公所已回填坑洞…將盡快鋪設柏油

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水路口的塌陷坑洞，目前發生原因不明，公所目前已做好示警交維，並緊急要求廠商已經回填坑洞。圖／清水區公所提供
清水路口的塌陷坑洞，目前發生原因不明，公所目前已做好示警交維，並緊急要求廠商已經回填坑洞。圖／清水區公所提供

台中市清水區鎮新南路與西社路口昨天下午3時許，一輛貨車行經時突然出現路面塌陷，至貨車左後車處跌入坑洞，導致車身卡住地面，清水區公所表示，目前坍塌的原因尚不明，目前已做好示警交維，並緊急要求廠商處理已經回填坑洞，待混凝土乾了之後，將要廠商盡快鋪設柏油。

清水區公所指出，清水分局巡邏員警經過發現，為維護用路人安全，立即下車警戒及交通疏導，除通知清水交通小隊及拖吊車到場處理外，並立即通報清水區公所人員查處及了解塌陷原因，所幸事故並無人員受傷。

區公所表示，基於該路口下方有自來水管線及雨水下水道等設施，不知是否因為有關單位施工，或是日前強降雨造成，後續會再邀集相關單位盡速安排會勘，釐清坍塌發生的原因，為免影響通行安全，呼籲民眾路過時上述地點時，要注意道路狀況小心駕駛，順利的話明後天就會開始進行柏油的鋪設。

查處 清水區 強降雨

相關新聞

彰化高鐵特定區 將售4筆地打造養生村

位於田中鎮的高鐵彰化站，長期被譏諷為使用率最低的高鐵站，彰化縣政府計畫標售高鐵特定區內10公頃4筆土地做為養生村土地，縣...

扯！清水通學步道竟有4個完工日 議員批連上學安全工程都能拖

過去清水國中與建國國小周邊人行空間不良，部分路段完全沒有人行道，導致行人與車輛人車爭道，險象環生，為改善通學步道與行人安...

台中市清水區路面突然塌陷 公所已回填坑洞…將盡快鋪設柏油

「喜樂方舟」園區先蓋再說 尚缺2億…吳春山募款：歡迎共襄盛舉

彰化縣「喜樂保育院」多年來照顧許多小兒麻痺、智能及多重障礙者，但隨著收容量能逐年飽和，原有空間已不敷使用，為了讓更多院生...

確定了！彰化9月3日起8萬戶停水最長39小時 供46處加水站

為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，針對彰化市及和美...

彰縣長選舉布局 白營將插旗 藍綠掛看板

兩次「大罷免」失敗重挫民進黨，藍、白陣營士氣大振，並牽動彰化縣下屆縣長選情。民眾黨縣黨部訂8月31日揭牌，立委張啓楷彰北...

