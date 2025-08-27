「喜樂方舟」園區先蓋再說 尚缺2億…吳春山募款：歡迎共襄盛舉
彰化縣「喜樂保育院」多年來照顧許多小兒麻痺、智能及多重障礙者，但隨著收容量能逐年飽和，原有空間已不敷使用，為了讓更多院生獲得照顧，院方啟動籌募計畫，興建「喜樂方舟」園區，但募得款項始終不足。麗明營造董事長吳春山得知後挺身而出，以「先開工、再募款」的方式推動工程，去年9月動工，目前尚缺約2億元經費，後天晚上將在台中市潮港城國際美食館舉辦募款餐會，歡迎善心人士參與，共襄盛舉。
吳春山說，工程總經費須3.3億元，但受疫情和通膨等因素影響，數年來僅募得1億多元，興建新園區計畫因此停擺。他得知後，認為這件事很有意義且不能再等，因此允諾：「雖然財務與人力壓力沉重，我們仍願意承擔，因為這不僅是一棟建築，更是一艘承載希望的方舟。」
他說，在麗明營造全力投入下，工程已於去年9月動工，預計明年5月啟用，新園區落成後，將結合庇護工場、職業訓練、小型作業所與餐飲等多元服務，擴大服務量能，協助身心障礙者邁向自立，並融入社會。
吳春山說，為進一步籌措建設經費，麗明營造與喜樂保育院攜手，後天晚間6時在台中潮港城國際美食館舉辦募款餐會，邀請社會各界善心人士參與，以行動支持這項公益工程。
他說，麗明營造長年參與公共建設與社會公益，這次承擔「喜樂方舟」工程，不僅是企業社會責任的實踐，更希望透過此舉號召更多力量投入，形成良善循環，「一個企業的力量有限，但台灣社會的愛心是無窮的，只要大家一起努力，就能讓弱勢族群擁有更溫暖、更有尊嚴的生活環境。」相關捐款資訊如下：
戶名：財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會
銀行：台灣中小企業銀行 二林分行
帳號：561-12-073235（代碼 050-5619）
電話：(04) 896-0271 分機 314、326
