確定了！彰化9月3日起8萬戶停水最長39小時 供46處加水站

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時，針對彰化市及和美鎮大停水。圖／中水局提供
台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時，針對彰化市及和美鎮大停水。圖／中水局提供

為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，針對彰化市及和美鎮部分地區停水37小時到39小時，受影響用戶8萬1389戶，約占7成用戶。台水公司呼籲用戶提前儲水備用。

台水公司第十一區管理處表示，此項管線改接工程是由台水公司中區工程主辦的「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，是為了利於鳥嘴潭場明年正式完工運轉後，能充分運用鳥嘴潭人工湖的珍貴水資源，屆時以期彰化地區的自來水供應，能減少外部支援達於獨立自主為主。

台水公司表示，由於此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告，請停水用戶共體時艱。

台水公司表示，此一大停水區域，屬高地區或管線末端部分，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中園及犁盛里，都停水37小時，降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及彰化確定9月3日起大停水 最長停39小時共8萬戶受影響和美鎮新庄、竹圍及糖友里。至於彰化市東郊各里由於有伏流水開發供水則未停水。

台水公司表示，彰化市共有12萬多戶用戶，此次停水戶數是7萬4362戶、降壓6697戶，合計8萬1389戶，約有7成用戶將停水，將架置46 處加水站供民眾取水，並規劃85處消防栓供消防取水使用。

鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接路段。圖/水公司提供
鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接路段。圖/水公司提供

彰化 停水 水公司

