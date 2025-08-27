確定了！彰化9月3日起8萬戶停水最長39小時 供46處加水站
為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時到9月4日下午1時至3時，針對彰化市及和美鎮部分地區停水37小時到39小時，受影響用戶8萬1389戶，約占7成用戶。台水公司呼籲用戶提前儲水備用。
台水公司第十一區管理處表示，此項管線改接工程是由台水公司中區工程主辦的「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，是為了利於鳥嘴潭場明年正式完工運轉後，能充分運用鳥嘴潭人工湖的珍貴水資源，屆時以期彰化地區的自來水供應，能減少外部支援達於獨立自主為主。
台水公司表示，由於此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告，請停水用戶共體時艱。
台水公司表示，此一大停水區域，屬高地區或管線末端部分，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中園及犁盛里，都停水37小時，降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及彰化確定9月3日起大停水 最長停39小時共8萬戶受影響和美鎮新庄、竹圍及糖友里。至於彰化市東郊各里由於有伏流水開發供水則未停水。
台水公司表示，彰化市共有12萬多戶用戶，此次停水戶數是7萬4362戶、降壓6697戶，合計8萬1389戶，約有7成用戶將停水，將架置46 處加水站供民眾取水，並規劃85處消防栓供消防取水使用。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言