彰縣長選舉布局 白營將插旗 藍綠掛看板

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

兩次「大罷免」失敗重挫民進黨，藍、白陣營士氣大振，並牽動彰化縣下屆縣長選情。民眾黨縣黨部訂8月31日揭牌，立委張啓楷彰北服務處同步成立，黨主席黃國昌與張啓楷都將出席，白營積極布局考驗藍白整合。

2024年總統及立委選舉彰化縣的政黨票，國民黨獲25萬5616票、得票率35.08%，民進黨25萬1994票、得票率34.58%，民眾黨則是17萬903票，得票率23.45%。

民眾黨主席黃國昌日前直言，張啓楷是最適合角逐縣長的人選；張啓楷也表態，藍綠白在彰化呈「三分天下」，若有機會披戰袍，一定全力以赴，要成為「彰化最好的人選」。

地方認為，張啓楷雖然曾擔任兩年工策會總幹事，但在彰化基層經營仍有限，此次藉由縣黨部及張啓楷彰北服務處成立，主要在鞏固民眾黨票源並拉抬聲量，目前雖然積極參加縣內活動及餐敘，未來是否有機會成為「最好人選」，仍須長期蹲點經營基層，並視藍白合作及黨內布局而定。

目前，國民黨浮出檯面的下屆彰化縣長的可能人選中，前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章經營基層多年，被認為獲得縣長王惠美支持，最近將掛上看板宣布參選；現任立委謝衣鳯雖具實力，但因胞弟謝典林堅持連任議長，形成「府會不能一家」的壓力，加上謝家包袱沉重，參選仍有變數。

民進黨則確定不辦初選，將由黨主席徵召人選，目前表態參選的有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前市長邱建富，4人均掛上看板拚民調。地方觀察，黃秀芳因曾參選縣長具知名度，被視為最具實力 。

