聽新聞
0:00 / 0:00

彰化高鐵特定區 將售4筆地打造養生村

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣政府昨天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，吸引企業界與開發商參與。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府昨天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，吸引企業界與開發商參與。記者林宛諭／攝影

位於田中鎮的高鐵彰化站，長期被譏諷為使用率最低的高鐵站，彰化縣政府計畫標售高鐵特定區內10公頃4筆土地做為養生村土地，縣長王惠美希望能帶動地方發展；地方並建議增加彰化站車次，也盼養生村吸引更多外縣市銀髮族入住。

彰化縣政府昨天在彰化高鐵站旁的田中馥御花園酒店舉辦樂齡健康產業園區土地標售說明會，王惠美表示，彰化高鐵特定區是做為銀髮族養生村的好地方，因為在地田中米倉空氣好、環境佳，未來外縣市長輩也可來入住，子女搭高鐵來探望，出站就到養生村，往返南北交通相當方便，附近又有清水岩等景點，非常適合銀髮族休閒養生。

王惠美表示，此次標售的4塊土地以樂齡健康及其關聯產業為主，預計今年9月公告標售細節，投標廠商需提出完整整體開發投資計畫，經審查通過後，才能進入價格標階段後完成決標。歡迎具有永續經營願景的企業投入開發，打造樂齡健康產業聚落，促進南彰化銀髮經濟發展及在地青年就業機會。

彰化高鐵站搭乘人次在全台12處高鐵站敬陪末座，近日引發討論。田中鎮長蕭淑芬表示，高鐵彰化站車次太少，希望能再增加班次，才能吸納南彰、甚至雲林、南投的乘客就近搭高鐵；縣議員鄭俊雄表示，未來台鐵田中支線將銜接彰化高鐵，再搭配田中馬拉松等運動經濟，可吸引鄰近鄉鎮民眾搭高鐵，帶動地方發展。

彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會理事長翁偉賢說，彰化高鐵剛通車時，特定區周圍每坪土地約5、6萬元，現在一坪約14萬，漲逾一倍，特定區發展未來還有很大空間，希望此次標售土地能給開發商貸款優惠，提升投資意願。

延伸閱讀

彰化高鐵特定區打造養生村 4基地標售說明會

高鐵彰化特定區將打造銀髮養生村 破解敬陪末座搭乘率

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

「盼賴清德正視罷免結果」 王惠美：請堅守台灣人民利益優先立場

相關新聞

彰化高鐵特定區 將售4筆地打造養生村

位於田中鎮的高鐵彰化站，長期被譏諷為使用率最低的高鐵站，彰化縣政府計畫標售高鐵特定區內10公頃4筆土地做為養生村土地，縣...

彰縣長選舉布局 白營將插旗 藍綠掛看板

兩次「大罷免」失敗重挫民進黨，藍、白陣營士氣大振，並牽動彰化縣下屆縣長選情。民眾黨縣黨部訂8月31日揭牌，立委張啓楷彰北...

台中雙層觀光巴士 爆解約糾紛停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

高鐵彰化特定區將打造銀髮養生村 破解敬陪末座搭乘率

彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，彰化縣長王惠美表示，此次縣府提出近10公頃4筆...

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

歡度祖父母節 豐原區農會綠色照顧課程老少參加同樂

每年8月最後一個周日是祖父母節，台中市豐原區農會今天在朴子辦事處二樓會議室舉辦綠色照顧課程，融入「祖父母節」主題，邀請東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。