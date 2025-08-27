彰化高鐵特定區 將售4筆地打造養生村

位於田中鎮的高鐵彰化站，長期被譏諷為使用率最低的高鐵站，彰化縣政府計畫標售高鐵特定區內10公頃4筆土地做為養生村土地，縣長王惠美希望能帶動地方發展；地方並建議增加彰化站車次，也盼養生村吸引更多外縣市銀髮族入住。

彰化縣政府昨天在彰化高鐵站旁的田中馥御花園酒店舉辦樂齡健康產業園區土地標售說明會，王惠美表示，彰化高鐵特定區是做為銀髮族養生村的好地方，因為在地田中米倉空氣好、環境佳，未來外縣市長輩也可來入住，子女搭高鐵來探望，出站就到養生村，往返南北交通相當方便，附近又有清水岩等景點，非常適合銀髮族休閒養生。

王惠美表示，此次標售的4塊土地以樂齡健康及其關聯產業為主，預計今年9月公告標售細節，投標廠商需提出完整整體開發投資計畫，經審查通過後，才能進入價格標階段後完成決標。歡迎具有永續經營願景的企業投入開發，打造樂齡健康產業聚落，促進南彰化銀髮經濟發展及在地青年就業機會。

彰化高鐵站搭乘人次在全台12處高鐵站敬陪末座，近日引發討論。田中鎮長蕭淑芬表示，高鐵彰化站車次太少，希望能再增加班次，才能吸納南彰、甚至雲林、南投的乘客就近搭高鐵；縣議員鄭俊雄表示，未來台鐵田中支線將銜接彰化高鐵，再搭配田中馬拉松等運動經濟，可吸引鄰近鄉鎮民眾搭高鐵，帶動地方發展。

彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會理事長翁偉賢說，彰化高鐵剛通車時，特定區周圍每坪土地約5、6萬元，現在一坪約14萬，漲逾一倍，特定區發展未來還有很大空間，希望此次標售土地能給開發商貸款優惠，提升投資意願。

