快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

梨山降冰雹損農作物 中市：如達標準爭取現金救助

中央社／ 台中26日電

台中梨山地區日前下冰雹對農作物造成影響，台中市農業局今天表示，持續關注查報災損，如達農業天然災害現金救助標準，將向中央爭取公告辦理農業天然災害現金救助地區。

台中市農業局說明，日前梨山地區下冰雹對農作物造成影響，台中市府團隊、和平區公所及農會持續關注查報災損情形。

農業局表示，後續農作物受冰雹造成的災損，如達農業天然災害現金救助標準，將向中央爭取公告辦理農業天然災害現金救助地區，協助受災農民恢復生產；受災農民之前若已提出民國114年0728豪雨及颱風楊柳救助申請者，不須重複提申請。

農業局指出，和平區梨山地區受114年颱風楊柳影響，造成台中市和平區七卡段等35地段果樹類及塑膠布溫網室等嚴重受損，農業部已於8月15日公告台中市和平區七卡段等35地段，為辦理果樹類及塑膠布溫網室－塑膠布（網）114年楊柳颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農業局提醒，如果項目損害率達20%以上農民，自8月16日起至29日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向和平區公所提出申請，逾期不予受理。

此外，農業局說明，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃新台幣1萬元，協助受災農民儘速復耕。

農民 台中市 楊柳颱風

延伸閱讀

卓榮泰：楊柳颱風災損也適用丹娜絲特別預算 農損補助方式須全面檢討

慎防冰雹 高雄、屏東大雷雨開炸至少持續1小時

高空冷心低壓在台灣附近 中南部午後熱對流雷雨 慎防冰雹

梨山、福壽山接連下冰雹 果農憂衝擊甘露梨、蘋果收成

相關新聞

高鐵彰化特定區將打造銀髮養生村 破解敬陪末座搭乘率

彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，彰化縣長王惠美表示，此次縣府提出近10公頃4筆...

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

歡度祖父母節 豐原區農會綠色照顧課程老少參加同樂

每年8月最後一個周日是祖父母節，台中市豐原區農會今天在朴子辦事處二樓會議室舉辦綠色照顧課程，融入「祖父母節」主題，邀請東...

「最醜市旗」走入歷史！台中市政府公布新市旗 沿用府徽湖心亭標誌

黃底紅字的台中市旗已經使用逾80年，由於設計簡陋，曾被評為「最醜市旗」。市長盧秀燕今天宣布，台中今天啟用新的市旗，結合原...

台中爵士音樂節暖身起跑！東海藝術街「爵士巡演」8月底登場

台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，為迎接這場年度盛事，中市府特別規劃「爵士巡演」系列暖身活動，...

台中雙層觀光巴士停駛躍上特刊封面 議員批：難道搭幽靈巴士？

台中市觀光特刊「漾台中」封面，以雙層觀光巴士、觀光餐車作為台中亮點宣傳，卻遭民進黨市議員張家銨踢爆早已暫停營運，相當荒謬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。