梨山降冰雹損農作物 中市：如達標準爭取現金救助

台中梨山地區日前下冰雹對農作物造成影響，台中市農業局今天表示，持續關注查報災損，如達農業天然災害現金救助標準，將向中央爭取公告辦理農業天然災害現金救助地區。

台中市農業局說明，日前梨山地區下冰雹對農作物造成影響，台中市府團隊、和平區公所及農會持續關注查報災損情形。

農業局表示，後續農作物受冰雹造成的災損，如達農業天然災害現金救助標準，將向中央爭取公告辦理農業天然災害現金救助地區，協助受災農民恢復生產；受災農民之前若已提出民國114年0728豪雨及颱風楊柳救助申請者，不須重複提申請。

農業局指出，和平區梨山地區受114年颱風楊柳影響，造成台中市和平區七卡段等35地段果樹類及塑膠布溫網室等嚴重受損，農業部已於8月15日公告台中市和平區七卡段等35地段，為辦理果樹類及塑膠布溫網室－塑膠布（網）114年楊柳颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農業局提醒，如果項目損害率達20%以上農民，自8月16日起至29日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向和平區公所提出申請，逾期不予受理。

此外，農業局說明，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃新台幣1萬元，協助受災農民儘速復耕。

