台中雙層觀光巴士暫停營運 市府啟動行政協助
台中市雙層觀光巴士日前暫停營運，民進黨台中市議員張家銨今天指出，此舉傷害城市形象。市府觀光旅遊局表示，歡迎各業者自主營運雙層觀光巴士，並已啟動相關行政協助。
張家銨透過新聞稿說明，去年12月才正式上路的雙層觀光巴士，日前因維修全面停止售票，至今仍不清楚要停多久；今年5月新推出的雙層觀光餐車，也在8月15日宣布停駛。
張家銨認為，市府才在8月12日發行的觀光特刊中，將這些巴士大力行銷為「不容錯過的台中亮點」，結果3天後就公告停駛，有如一場笑話。
張家銨強調，觀光不該只靠一時的包裝，而需要市府展現長遠規劃與責任感。如今市府自豪的「亮點」淪為「幽靈巴士」，不只讓民眾無所適從，更讓台中觀光丟臉丟到全國。
台中市政府對此回應，台中市雙層觀光巴士是由民間旅行社自行籌辦，市府觀光旅遊局未補助任何經費，自民國113年11月起營運並推出市民50元銅板價優惠快閃活動至113年底。114年1月觀光巴士推出搭乘優惠價100元、7月推出買1送1活動。
市府表示，雙層觀光巴士亮麗的紅色外觀成為台中市一道移動風景，持續吸引遊客目光，但旅行社於8月14日公告因車輛維修暫停行駛，請遊客耐心等候。
市府指出，雙層觀光巴士對於提升城市品牌形象，增加城市觀光亮點，具有正面意義，觀旅局歡迎各業者自主營運雙層觀光巴士，並已啟動相關行政協助。
