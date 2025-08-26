南投首創原風流水席培訓 助烤豬職人升級總舖師

南投縣政府首創開辦「南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時培訓，協助獲烤大豬認證職人進一步成為「原風流水席總舖師」，並將在國慶日展攤呈現原住民料理。

投縣府原住民族行政處今天起在南開科技大學舉辦「南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的料理職人，進一步學習融合原住民特色流水席料理，協助南投原鄉餐飲業者開創更寬廣事業。

學科包含菜單設計、食材人力成本精算等，術科有馬告香雞腿排拼原民香腸、鹽烤鱒魚、野菜冷盤與炭烤豬肉佐刺蔥醬等；原民處表示，透過培訓課程，希望烤豬職人進一步掌握承辦中小型宴會、到府辦桌服務專業能力，升級成為「原風流水席總舖師」。

原民處說，優先培訓獲烤豬認證業者，主要考量具基礎肉類處理與火候控制能力，學習流水席技法能更快上手；課程深度融入原住民傳統食材創新應用，包含馬告、刺蔥、小米、紅藜、山蘇、樹豆與山當歸等，製作具濃厚原民文化流水席料理。

今年國慶焰火將在南投市貓羅溪畔施放，原民處表示，10月10日學員將在南投縣農工商會展中心展攤實作，直接面對大量人潮，考驗學員技能實戰，更是絕佳市場推廣機會，未來縣府將持續規劃原住民族餐飲特色產業支持輔導與市場開發。

