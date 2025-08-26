彰化高鐵特定區打造養生村 4基地標售說明會
彰化縣政府規劃於田中鎮高鐵區打造養生村，今天舉行高速鐵路彰化車站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，標售4塊土地以樂齡健康及關聯產業為主，預計9月正式公告標售細節。
彰化縣長王惠美今天至馥御花園酒店彰化高鐵田中館主持土地標售說明會，她表示，目前彰化縣約有2成高齡人口，為讓長者有更舒適生活環境，要在高鐵特定區規劃養生村，歡迎具永續經營願景的優質企業投入開發，打造樂齡健康產業聚落，促進南彰化銀髮經濟發展及在地青年就業機會。
王惠美說，田中鎮是米倉，空氣好、環境佳，加上交通便利，孩子探望父母搭高鐵出站就能到養生村，且附近有許多登山步道及美景，同時是馬拉松重鎮，皆為適合養生因素。
地政處表示，高速鐵路彰化車站特定區以區段徵收辦理整體開發，擁有街廓完整、道路筆直、公共設施完備等優勢，區內有八堡圳流經，展現田園城市自然風貌。
縣府將區段徵收配餘地規劃為4處基地，辦理公開標售，基地1指定開發樂齡健康住宿設施及醫療服務設施等項目；基地2優先開發醫療保健及社會工作服務業、藝術與娛樂及休閒服務業（排除博弈業）等。
為充實園區整體生活機能，基地3優先開發批發及零售業、住宿及餐飲業等；另考量園區產業物流運輸需求，基地4則優先開發運輸及倉儲產業。
縣府表示，此案採投資計劃書納入審查制度，投標廠商須依縣府指定開發項目或優先開發產業項目，提出整體開發投資計劃，標售評分重點包括團隊組織及實績、營運計劃、興建計劃、對彰化縣承諾事項、對地方產業經濟發展貢獻等指標。
