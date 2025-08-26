快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化有溪州鄉近日有一隻栗翅鷹被捕獲，健康狀況良好，目前被安置照顧。圖／彰化動物防疫所提供
彰化有溪州鄉近日有一隻栗翅鷹被捕獲，健康狀況良好，目前被安置照顧。圖／彰化動物防疫所提供

彰化有民眾日前在溪州鄉捕獲一隻栗翅鷹，疑似人為飼養走丟，目前健康狀況良好，被安置照顧，縣府公告日起超過7天，若原飼主未領回，將在9月1日早上10點於開放領養，但須具猛禽飼養經驗的民眾領養，並注意猛禽尖銳的爪子安全。

這隻俗稱「空中的狗」的栗翅鷹，服從性高，是台灣合法飼養的五種老鷹之一，包括栗翅鷹、蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶及遊隼。栗翅鷹主要生長於美洲，由於與主人互動緊密，是國內想養老鷹民眾的入門選擇，在台灣可以合法買賣，但飼養者必須具備經驗與知識

動防所表示，這隻被捕獲的栗翅鷹8月15日被送來時相當虛弱，但無外傷，經收容照護後精神狀態穩定，若原飼主在公告期內未領回，領養將開放給符合資格的民眾，原飼主需攜帶身分證與籠具，並提供照片或其他能證明所有權的文件，左腳藍色腳環編號須核對。若公告期滿仍無人領回，領養人將以抽籤方式決定。

動防所也說，領養後民眾需配合回報飼養照顧情形，以確保動物福利，如有不當飼養或不願意飼養的情況，將依動物保護法規定處理。

彰化有溪州鄉近日有一隻栗翅鷹被捕獲，有藍色腳環。圖／彰化動物防疫所提供
彰化有溪州鄉近日有一隻栗翅鷹被捕獲，有藍色腳環。圖／彰化動物防疫所提供

動物 彰化 身分證

相關新聞

新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

「空中的狗」栗翅鷹彰化溪州被捕獲 9月1日開放領養

彰化有民眾日前在溪州鄉捕獲一隻栗翅鷹，疑似人為飼養走丟，目前健康狀況良好，被安置照顧，縣府公告日起超過7天，若原飼主未領...

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

玉山國家公園再傳出熊出沒。日前有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，畫面相當難得，玉管處再次提醒民眾，玉山園區已是「...

亞洲動保大會台灣首主辦 賴總統：台灣做到零撲殺就是對生命尊重

第14屆亞洲動物保護大會（Asia for Animals Conference, AfA）今在台北開幕，今年也是首度在...

大陸南京6頭野豬結伴渡長江上岸 專家：野豬有長距離游泳能力

綜合陸媒報道，中國大陸江蘇南京6頭野豬組隊橫渡長江被網友拍下，6頭野豬整整齊齊，不慌不忙最終成功上岸。南京市綠化園林局職員回應稱已關注此事，並諮詢野生動物專家，野豬具備長距離游泳能力，有長距離遷徙天性。

狗狗都有乖乖打針...她卻收到3萬罰單 網建議：1文件一定要保留

依據法律規定，飼主每年要為犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，否則將會開罰。一名網友發文，稱她每年都有為寵物狗施打疫苗，卻還是收到了市府通知，指控她未依法律施打疫苗，處3萬元罰緩的罰單。對此，網友們建議一定要保留「注射證明書」。

