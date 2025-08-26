「空中的狗」栗翅鷹彰化溪州被捕獲 9月1日開放領養
彰化有民眾日前在溪州鄉捕獲一隻栗翅鷹，疑似人為飼養走丟，目前健康狀況良好，被安置照顧，縣府公告日起超過7天，若原飼主未領回，將在9月1日早上10點於開放領養，但須具猛禽飼養經驗的民眾領養，並注意猛禽尖銳的爪子安全。
這隻俗稱「空中的狗」的栗翅鷹，服從性高，是台灣合法飼養的五種老鷹之一，包括栗翅鷹、蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶及遊隼。栗翅鷹主要生長於美洲，由於與主人互動緊密，是國內想養老鷹民眾的入門選擇，在台灣可以合法買賣，但飼養者必須具備經驗與知識
動防所表示，這隻被捕獲的栗翅鷹8月15日被送來時相當虛弱，但無外傷，經收容照護後精神狀態穩定，若原飼主在公告期內未領回，領養將開放給符合資格的民眾，原飼主需攜帶身分證與籠具，並提供照片或其他能證明所有權的文件，左腳藍色腳環編號須核對。若公告期滿仍無人領回，領養人將以抽籤方式決定。
動防所也說，領養後民眾需配合回報飼養照顧情形，以確保動物福利，如有不當飼養或不願意飼養的情況，將依動物保護法規定處理。
