高鐵彰化特定區將打造銀髮養生村 破解敬陪末座搭乘率

彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，彰化縣長王惠美表示，此次縣府提出近10公頃4筆土地提供做為養生村土地，希望能帶動地方發展。彰化高鐵長期以來被譏諷為使用率最低的高鐵站，地方也建議，應增加車次，才能提升搭乘率，也盼養生村吸引更多外縣市銀髮族前來。

彰化縣政府今天在彰化高鐵站旁的田中馥御花園酒店舉辦樂齡健康產業園區土地標售說明會，王惠美表示，彰化高鐵特定區是做為銀髮族養生村的好地方，因為在地田中米倉，有大片綠油油的稻田，空氣好、環境佳，未來外縣市長輩也可來入住，子女搭高鐵來探望，出站就到養生村，往返南北交通相當方便，而且附近又有十八彎古道、中央嶺步道、清水岩、鼓山寺等，非常適合銀髮族休閒養生。

王惠美說，此次標售的4塊土地以樂齡健康及其關聯產業為主，預計今年9月公告標售細節，歡迎具有永續經營願景的企業投入開發，打造樂齡健康產業聚落，促進南彰化銀髮經濟發展及在地青年就業機會，照顧更多長輩，讓地方及企業共好共榮。

不過彰化高鐵站搭乘人次在全省高鐵站敬陪末座，近日也引發討論，今天田中鎮長蕭淑芬表示，高鐵彰化站車次太少，導致鄰近的員林市等南彰化民眾還到台中烏日去搭高鐵，班次少形成惡性循環，無法提升搭乘率，希望高鐵能再增加班次，才能吸納南彰、甚至雲林南投的乘客就近搭高鐵。

彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會理事長翁偉賢說，彰化高鐵剛通車時，特地區周圍每坪土地約5、6萬元，現在一坪約14萬，漲逾一倍，特定區發展未來還有很大空間，不過此次標售土地也希望能給開發商貸款優惠，以提升投資意願。

縣議員鄭俊雄說，彰化高鐵以往因班次少、台鐵和高鐵缺乏便利串聯，才導致搭乘率低，此次能朝開發養生村，未來台鐵田中支線銜接彰化高鐵，再搭配田中馬拉松等運動經濟，鄰近也有田尾花卉園區，至少應把員林、永靖、大村、溪湖等鄉鎮的民眾吸引就近利用彰化高鐵，才能帶動地方發展。

彰化地政處表示，此次土地標售基地1指定開發「樂齡建康住宿設施」及「醫療服務設施」等項目；基地2優先開發「醫療保健及社會工作服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」等；並為充實園區整體生活機能，基地3優先開發「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」等產業；另考量園區產業物流運輸需求，基地4優先開發「運輸及倉儲業」產業。投標廠商需提出完整整體開發投資計畫，經審查通過後，才能進入價格標階段後完成決標。 彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，吸引企業界與開發商參與。記者林宛諭／攝影 彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，此次縣府提出近10公頃4筆土地提供做為樂齡養生村土地。圖／彰化縣府提供 彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，由彰化縣長王惠美（後右4）主持，田中鎮長蕭淑芬（前左）也提出建言。記者林宛諭／攝影

