營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
台中市今年5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，但因虧損嚴重已經停駛。圖／台中市政府提供
台中市今年5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，但因虧損嚴重已經停駛。圖／台中市政府提供

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府旅行社與營運的三晉整合營銷公司爆發合約糾紛，兩車最近已經雙雙停駛，也讓未搭乘過的民眾感到惋惜。

雙層觀光巴士由華府旅行社向三晉公司承租車輛，去年11月在台中試營運，雙層觀光餐車則由三晉公司自己營業。華府旅行社公關總經理陳育琳表示，華府與三晉今年2月簽定2年觀光巴士合約，但8月11日突然收到三晉要求終止營運的公文，指合約到8月15日，若要續租，就要改與三重客運承租。

陳育琳說，雙層觀光巴士營運後持續虧損，但三晉只發公文就片面解約，百萬的押金未歸還，如要與三重客運重新簽訂新合約，舊合約又該怎麼辦？因此華府8月13日發律師函，由於車子停駛在向台中客運租賃的停車格，14日司機欲取車上工時，遭台中客運攔阻，導致當天無法出車，除了報警，只能在官網公告車輛維修，未料8月20日收到三重客運的存證信函遭控侵占，要求收回車子。

陳育琳說，雙層觀光巴士自8月14日至今暫停營運，華府只能將已預約的遊客退票，並給予國外遊客更換其他行程，損失慘重，影響華府旅行社的權益。

三晉公司董事長徐浩源說，公司經營台北與台中的觀光巴士整體虧損嚴重，只能將所有觀光巴士相關業務全部停止，甚至要開股東大會討論是否解散公司；若要復駛，或華府公司希望續租，權利都在車主三重客運公司。

台中客運業務部經理林慶武則表示，台中客運只提供車輛停放場地，車輛所有權與使用權都是三重客運，由於收到三重客運發文稱「觀光巴士不能由其他公司行駛」，才會阻攔華府。

高鐵彰化特定區將打造銀髮養生村 破解敬陪末座搭乘率

彰化縣政府今天在田中鎮舉辦高鐵彰化站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會，彰化縣長王惠美表示，此次縣府提出近10公頃4筆...

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

歡度祖父母節 豐原區農會綠色照顧課程老少參加同樂

每年8月最後一個周日是祖父母節，台中市豐原區農會今天在朴子辦事處二樓會議室舉辦綠色照顧課程，融入「祖父母節」主題，邀請東...

「最醜市旗」走入歷史！台中市政府公布新市旗 沿用府徽湖心亭標誌

黃底紅字的台中市旗已經使用逾80年，由於設計簡陋，曾被評為「最醜市旗」。市長盧秀燕今天宣布，台中今天啟用新的市旗，結合原...

台中爵士音樂節暖身起跑！東海藝術街「爵士巡演」8月底登場

台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，為迎接這場年度盛事，中市府特別規劃「爵士巡演」系列暖身活動，...

台中雙層觀光巴士停駛躍上特刊封面 議員批：難道搭幽靈巴士？

台中市觀光特刊「漾台中」封面，以雙層觀光巴士、觀光餐車作為台中亮點宣傳，卻遭民進黨市議員張家銨踢爆早已暫停營運，相當荒謬...

