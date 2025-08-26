歡度祖父母節 豐原區農會綠色照顧課程老少參加同樂

每年8月最後一個周日是祖父母節，台中市豐原區農會今天在朴子辦事處二樓會議室舉辦綠色照顧課程，融入「祖父母節」主題，邀請東之寶幼兒園學童與綠色照顧學員長者共學共玩，小朋友為長者搥背，長者開懷笑。

青銀共學的重頭戲，由主持人簡介祖父母節意義，在場孩童理解尊重長輩，培養感恩祖父母的價值，米食體驗活動，長輩與小朋友分組合作捏製可愛造型的日式飯糰，煎製日式飯糰，透過青銀共學、互相幫忙，品嘗香甜美味的飯糰。

活動中安排按摩搥背的溫馨小互動，小朋友們體心為長輩們敲背，現場笑聲不斷，滿溢濃厚的祖孫情誼；豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，農會秉持著關懷長者的使命辦理綠色照顧課程，希望讓長輩在健康、快樂中安老。

豐原區農會綠色照顧課程主辦人許喬雯表示，未來農會希望能有機會持續規劃更多有趣又有意義的課程，成為社區的好鄰居。

農會說明，因應農漁村高齡化，將住在農村人口視為農村重要人力資源進行發展，農業部利用農業多功能契機，結合在地農業資源及綠色元素，透過計畫推動協助農民及農會能夠獲得知識、技能及行為改變而翻轉農村人口老化及嚴重流失現象。

