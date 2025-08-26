「最醜市旗」走入歷史！台中市政府公布新市旗 沿用府徽湖心亭標誌

黃底紅字的台中市旗已經使用逾80年，由於設計簡陋，曾被評為「最醜市旗」。市長盧秀燕今天宣布，台中今天啟用新的市旗，結合原本台中市政府府徽的台中公園湖心亭標誌，下方附上中英文的「台中」，和現行的台中市府旗一致，強化統整性也降低變動。

台中市政府今天舉行市政會議，盧秀燕說，台中市長期以來有2面旗幟，一面是市旗，一面是府旗，很多市民表示容易混淆，不知道該用市旗還是府旗，此外也有不少人對市旗的設計頗有意見，認為過於簡略，市府討論後決定推出新的市旗。

新市旗的設計與府旗高度類似，都以台中公園內的湖心亭為主要圖像，唯一差別是府旗下方文字是「臺中市政府TAICHUNG CITY GOVERNMENT」，新市旗湖心亭下方的文字則是「臺中TAICHUNG」。

盧秀燕表示，新市旗與府徽結合有2個好處，第一是與府旗一致，更有統整性，代表市府也代表台中，當市旗飄揚，就是向全世界宣告，這就是台中；第二則是盡量讓變動降到最低，民眾不用再去適應一張新的旗幟。

民政局長吳世瑋補充，新的市旗與府旗仍是2面不同旗幟，市旗代表全台中，府旗只代表市政府與所屬機關，如台中地方法院等中央機關或民間機構，就是掛市旗而非府旗；新市旗今天公布，各機關可向民政局索要大樣自行印製，今晚西屯區與美國紐澤西州霍博肯市締結姐妹市，將是新市旗首度亮相。

民政局說明，台中市政府1945年改制為省轄市時，就已經使用黃底紅字的市旗，主要設計理念是黃底加上紅色的「臺中市」3字，2010年縣市合併後繼續使用；府旗則是2007年啟用，縣市合併後沿用，以湖心亭線條象徵台中邁向國際大都會的現代大道。 台中市長盧秀燕宣布，台中今天起更換市旗，新的市旗結合原本台中市政府府徽的台中公園湖心亭標誌，既強化統整性也降低變動。圖／台中市政府提供 原本的黃底紅字台中市旗，因設計簡單曾被批評為最醜市旗，今天開始將走入歷史。圖／台中市政府提供 台中市政府旗。圖／台中市政府提供 新的台中市旗，選用與府徽相同的台中公園湖心亭做為主要設計意象，下方文字則是「臺中TAICHUNG」。圖／台中市政府提供

