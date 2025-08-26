台中爵士音樂節暖身起跑！東海藝術街「爵士巡演」8月底登場
台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，為迎接這場年度盛事，中市府特別規劃「爵士巡演」系列暖身活動，首場將於8月30日下午4時在東海藝術街商圈柯比意廣場開演，從經典搖擺到融合拉丁元素的創新編曲，觀眾將隨音符展開一場音樂旅程。
文化局指出，「爵士巡演」是音樂節的重要暖身橋段，今年特別結合在地特色，將爵士樂帶進社區空間，讓市民近距離感受爵士魅力。此次演出陣容包含活躍於中部樂壇的「黃煜傑爵士三重奏」、由優秀樂手組成的「爵序大樂團」，以及致力推廣爵士文化的「中西爵士大樂團」。
此外，也在東海藝術街商圈推出「東海爵士音樂美食節」，現場除有爵士樂演出，更結合特色美食市集，觀眾可在香氣與樂聲交織氛圍中，隨著旋律搖擺。
文化局表示，今年爵士音樂節除市民廣場的免費演出外，10月24日與25日將於台中市中山堂推出兩場國際級售票音樂會，邀請享譽國際的人聲爵士團體「New York Voices」及日本重量級樂團「Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters」登台獻藝，帶來截然不同的聆聽體驗。
文化局提到，「New York Voices」自1987年成立以來，以流暢編曲與卓越和聲享譽全球，並多次獲得葛萊美獎肯定，此次演出更是封麥巡演之一；「Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters」則以搖擺風格與跨界創作聞名，是日本最具代表性的爵士樂團之一。兩場售票音樂會現正熱售中，凡於9月7日前購票可享早鳥75折優惠，套票更享65折超值價，數量有限，售完為止。
