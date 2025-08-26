台中雙層觀光巴士停駛躍上特刊封面 議員批：難道搭幽靈巴士？
台中市觀光特刊「漾台中」封面，以雙層觀光巴士、觀光餐車作為台中亮點宣傳，卻遭民進黨市議員張家銨踢爆早已暫停營運，相當荒謬，「難不成有幽靈巴士可以搭嗎？」不僅傷害台中城市形象，更凸顯盧秀燕市府一貫「只會沾光、不願負責」的態度。觀光旅遊局長陳美秀表示，市府會盡量做行政協助，盡速復駛雙層觀光巴士。
市議員張家銨指出，雙層觀光巴士去年底上路，日前因維修全面停止售票；今年5月新推出的雙層觀光餐車，也在8月15日宣布停駛。但中市府8月12日發行的觀光特刊中，卻大力行銷雙層觀光巴士、餐車為「不容錯過的台中亮點」，未料3天後就公告停駛，淪為笑話。
張家銨表示，市府一貫以「民間自主營運」的說法撇清責任，只會在業者成功時搶功勞，當作政績宣傳，如今業者撐不下去，市府卻拍拍屁股走人，這正是盧市府一貫的作風，難怪這幾年市民頻頻質疑為何台中觀光毫無新亮點。
張家銨強調，觀光不該只靠一時的包裝，需要市府長遠規劃，如今市府自豪的「亮點」淪為「幽靈巴士」，不只讓民眾無所適從，更讓台中觀光丟臉丟到全國。
陳美秀表示，雙層觀光巴士與雙層觀光餐車都是由台中在地業者自發經營，並未與市府簽約。觀光巴士近期涉及汽車車輛問題暫停行駛，業者希望繼續經營，觀旅局近期會找交通局、客運業者與觀光巴士業者開會，商量如何盡速復駛。
至於雙層觀光餐車，陳美秀說，是由於業者營運問題，已經確定不經營了，但其實餐車的載客率都有7成左右，算是相當亮眼；無論是雙層巴士、餐車還是其他對觀光有正面作用的運具，觀旅局都會盡量做行政協助。
