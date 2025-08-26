快訊

「海線首座」清水國民暨兒童運動中心 將於9月開幕試營運啟用

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，台中市府預計9月便可宣布試營運。記者黑中亮／攝影
「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，台中市府預計9月便可宣布試營運。記者黑中亮／攝影

繼台中海洋館上周開始試營運後，清水區再傳出好消息，「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，配合委外營運廠商完成後續設施設備進駐，相關設施將陸續引入，台中市府預計9月便可宣布試營運。

台中市清水區人口成長快速，去年起正式突破9萬大關後，隨著市內各區都陸續啟用國民運動中心，地方民眾翹首以待屬於自己的運動中心，現址原本是清水運動公園，在前市長胡志強任內編列2億元的工程，但一直遲遲未能開工，直到盧市長上任後，2020年追加預算4億7千萬元，卻隔兩年到了2022年1月才開工。

市議員楊典忠指出，原本新建工程處的清水國民暨兒童運動中心統包工程告示牌，完工日期是去年4月22日，後來完工日期改為7月30日，但截至目前為止，外觀工程雖然已完工，原訂去年完工啟用，如今一再延後，一直在考驗清水民眾的耐性，經詢問運動局追加進行親子館與新鑿深水井的變更設計，如今終於迎來試營運的好消息。

議長張清照表示，清水國民暨兒童運動中心用地最早是由前議長張清堂爭取興建清水運動公園，後由他在擔任副議長任內，特別向市府爭取6億4千多萬元預算辦理運動中心；透過運動中心的建設推動，盼海線民眾享有更舒適、便利的運動空間，進而帶動地方發展。

清水國民暨兒童運動中心鄰近西濱快速道路及港區藝術中心，加上附近移入人口日益增加，地理位置優越，富發展潛力，地上四層規劃長25公尺8個水道游泳池，兒童專屬運動空間、韻律運動教室，體適能運動中心、綜合球場等，保留可彈性使用的競技及集會場所，並設有汽、機車停車場，加上納入親子館空間，期待帶給市民更多元的運動及親子育樂環境。

「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，台中市府預計9月便可宣布試營運。記者黑中亮／攝影
「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，台中市府預計9月便可宣布試營運。記者黑中亮／攝影

親子 台中市 運動中心

