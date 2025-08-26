快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

聽新聞
0:00 / 0:00

拆花台又美化 中市大里這處廣場變身民眾新去處

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供

台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃經常成為垃圾髒亂點，大太陽下石台熱燙無法供人乘坐，反而成為占據空間的多餘設施，附近居民屢有反映，希望改善。市議員張芬郁接獲陳情反映市府，養工處最近移除3座圓型石台花圃並設計特色裝置藝術，成為居民新去處。

里長林溢源說，移除石台後空間變得相當寬敞，希望日後再植入樹木，並在樹蔭下設座椅，提供民眾平時休憩和活動。

張芬郁上午說，內新人行廣場33年前興建，近年周遭大樓林立，住宅密度高，住民需要更多的活動空間，養工處去年7月以「類花之道」概念進行第一期改善，移除兩座石台花圃，增設裝置藝術，受到民眾好評。今年再進行第二期改善工程，移除靠近兒福館的3座石台花圃，空間變得寬敞，視野也更開闊。

另外，為了優化人行廣場景觀，陸續和里長完成當地的機車停車格規畫、改善新光路入口處無障礙坡道，加上近日交通局將增建公車候車亭、建設局要增設監視器、社會局會持續協助輔導當地街友，環境會愈來愈好，提供居民更佳活動空間。她也呼籲大家共同愛護環境，維持當地整潔。

台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供

新人 裝置藝術

延伸閱讀

影／中市移工酒後爭執被殺傷 警桃園逮獲行凶移工送辦

影／地板還貼紙？台中大里這處新停車場竟能「整片撕起」 市府說話了

24歲男子懸掛中市大里橋下 警：查無他殺嫌疑

周六大罷免第二部曲 綠營何欣純掌大旗車掃 顏寬恒晚上回守沙鹿

相關新聞

「最醜市旗」走入歷史！台中市政府公布新市旗 沿用府徽湖心亭標誌

黃底紅字的台中市旗已經使用逾80年，由於設計簡陋，曾被評為「最醜市旗」。市長盧秀燕今天宣布，台中今天啟用新的市旗，結合原...

台中爵士音樂節暖身起跑！東海藝術街「爵士巡演」8月底登場

台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，為迎接這場年度盛事，中市府特別規劃「爵士巡演」系列暖身活動，...

台中雙層觀光巴士停駛躍上特刊封面 議員批：難道搭幽靈巴士？

台中市觀光特刊「漾台中」封面，以雙層觀光巴士、觀光餐車作為台中亮點宣傳，卻遭民進黨市議員張家銨踢爆早已暫停營運，相當荒謬...

「海線首座」清水國民暨兒童運動中心 將於9月開幕試營運啟用

繼台中海洋館上周開始試營運後，清水區再傳出好消息，「海線首座」清水國民暨兒童運動中心，目前工程幾乎已完工，配合委外營運廠...

拆花台又美化 中市大里這處廣場變身民眾新去處

台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃經常成為垃圾髒亂點，大太陽下石台熱燙無法供人乘坐，反而成為占據空間的多餘設施，附...

財劃法修正 南投可望零負債 自籌款恐更重

財政劃分法修正後，地方財源結構大幅變動。南投縣原定「零負債」還款30億計畫，可望如期達成，但縣長許淑華憂心計畫型補助將大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。