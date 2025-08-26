聽新聞
0:00 / 0:00
拆花台又美化 中市大里這處廣場變身民眾新去處
台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃經常成為垃圾髒亂點，大太陽下石台熱燙無法供人乘坐，反而成為占據空間的多餘設施，附近居民屢有反映，希望改善。市議員張芬郁接獲陳情反映市府，養工處最近移除3座圓型石台花圃並設計特色裝置藝術，成為居民新去處。
里長林溢源說，移除石台後空間變得相當寬敞，希望日後再植入樹木，並在樹蔭下設座椅，提供民眾平時休憩和活動。
張芬郁上午說，內新人行廣場33年前興建，近年周遭大樓林立，住宅密度高，住民需要更多的活動空間，養工處去年7月以「類花之道」概念進行第一期改善，移除兩座石台花圃，增設裝置藝術，受到民眾好評。今年再進行第二期改善工程，移除靠近兒福館的3座石台花圃，空間變得寬敞，視野也更開闊。
另外，為了優化人行廣場景觀，陸續和里長完成當地的機車停車格規畫、改善新光路入口處無障礙坡道，加上近日交通局將增建公車候車亭、建設局要增設監視器、社會局會持續協助輔導當地街友，環境會愈來愈好，提供居民更佳活動空間。她也呼籲大家共同愛護環境，維持當地整潔。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言