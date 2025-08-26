拆花台又美化 中市大里這處廣場變身民眾新去處

台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃經常成為垃圾髒亂點，大太陽下石台熱燙無法供人乘坐，反而成為占據空間的多餘設施，附近居民屢有反映，希望改善。市議員張芬郁接獲陳情反映市府，養工處最近移除3座圓型石台花圃並設計特色裝置藝術，成為居民新去處。

里長林溢源說，移除石台後空間變得相當寬敞，希望日後再植入樹木，並在樹蔭下設座椅，提供民眾平時休憩和活動。

張芬郁上午說，內新人行廣場33年前興建，近年周遭大樓林立，住宅密度高，住民需要更多的活動空間，養工處去年7月以「類花之道」概念進行第一期改善，移除兩座石台花圃，增設裝置藝術，受到民眾好評。今年再進行第二期改善工程，移除靠近兒福館的3座石台花圃，空間變得寬敞，視野也更開闊。

另外，為了優化人行廣場景觀，陸續和里長完成當地的機車停車格規畫、改善新光路入口處無障礙坡道，加上近日交通局將增建公車候車亭、建設局要增設監視器、社會局會持續協助輔導當地街友，環境會愈來愈好，提供居民更佳活動空間。她也呼籲大家共同愛護環境，維持當地整潔。 台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供 台中市大里的內新人行廣場上的圓型石台花圃拆除後，不再成為占空間的髒亂點，還成民眾休閒新去處。圖／張芬郁提供

