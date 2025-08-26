聽新聞
財劃法修正 南投可望零負債 自籌款恐更重

聯合報／ 記者賴香珊陳敬丰／連線報導

財政劃分法修正後，地方財源結構大幅變動。南投縣原定「零負債」還款30億計畫，可望如期達成，但縣長許淑華憂心計畫型補助將大幅減少，地方政府自籌負擔更重，形成新壓力。台中多262億，但一般性與計畫型補助還待觀察。

南投縣今年遭中央減列一般性補助款近35億元，原定還債計畫暫停。縣長許淑華昨表示，中央將追加預算回編補助款，縣府債務可望如期還清，明年統籌分配款將增138億元，但計畫型補助卻大減，地方配合款比例將從過去的一至二成拉高至五成以上，等於地方自籌負擔沈重，許淑華已要求局處做好準備。

台中市今年一般性補助款遭減列32億元，影響多集中在社福、教育與基礎建設，不過若中央回編追加預算，原計畫可照常執行。至於明年，財劃法修正將讓台中增加262億元統籌分配款，但主計處坦言，中央仍在研議2026年度補助機制，未來一般性與計畫型補助的消長仍待觀察。

縣市政府普遍指出，補助款減少、配合款比例提高，對基層建設、道路改善、校舍整修等計畫衝擊最大。許淑華強調，南投自主財源有限，過去重大建設如轉運站、氦氣球樂園多靠促參模式推動，中央補助比重不高，但教育、交通等基層計畫卻件數龐多、累積金額驚人，未來勢必得重新盤點支出。

許淑華向賴清德總統及中央喊話，希望行政院與立法院共好，以地方民生作為整體調整方向，按地方想法及需求施政；也盼賴總統落實宣言，把民生與經濟放在第一順位。

