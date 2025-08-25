梨山、福壽山接連下冰雹 果農憂衝擊甘露梨、蘋果收成
台中市梨山松茂部落前天下冰雹，今天下午梨山與福壽山天池附近又下冰雹，現正值甘露梨和蘋果收成，農民擔心收成受影響，和平區農會總幹事蕭金木表示，已向台中市農業局爭取中央列入全品項補助，減少農民損失。
大梨山地區這幾天氣候變化大，午後下大雨還有冰雹，今天下午3點多，天池、松茂一帶下大雨和冰雹。
和平區農會總幹事蕭金木表示，冰雹對農作會造成損害，目前山區還在下大雨，影響多大還無法確認，前天也下冰雹，前陣子農作物在風災也受損，農會已請農業局爭取農業部列入全品項補助，申請到本月29日止，減少農民損失。
台中市農業局表示，梨山冰雹目前無明顯農損，農業部8月15日已公告梨山之果樹包含梨及蘋果及農業設施為現金救助地區，受理至本月29日止，公所為方便農民就近申請，已派員至梨山收件。
