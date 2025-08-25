快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

美國關稅打到台灣庇護工場生意？身障機構憂中秋禮盒少賣2成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉的國際繪畫大賞金牌畫家陳炳臣，授權愛加倍庇護工場使用他的圖畫製作馬克杯，為身障朋友製作的產品加分。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉的國際繪畫大賞金牌畫家陳炳臣，授權愛加倍庇護工場使用他的圖畫製作馬克杯，為身障朋友製作的產品加分。記者簡慧珍／攝影

今年農曆潤六月，中秋節較往年晚，但身障機構中秋禮品行銷已開跑，位在工業區的彰化縣愛加倍庇護工場被廠商告知，美國提高對等關稅壓縮公司獲利，恐影響今年購買力，喜樂保育院擔心反映原物料成本而調價將衝擊買氣，都轉向寄望社會大眾多支持身障就業。

愛加倍庇護工場執行長陳忠盛今表示，工場位在芳苑工業區，廠區內多家主顧經營五金機械等產品製造外銷，以美國為主要銷售市場的顧客愁眉不展，稱美國提高對台關稅嚴重壓縮獲利，有的不賺反賠，今年恐無法再像往年大方採購身障朋友製作的中秋禮品，愛加倍庇護工場估計訂單少1至2成。

陳忠盛指出，愛加倍庇護工場為此設計280元到2500元的15款禮盒供廠商採購，今年獲在地的國際繪畫大獎金牌藝術家陳炳臣授權使用畫作，作為禮盒和馬克杯的圖案，另根據聯合國永續發展理念設計無彩色印刷的瓦楞紙禮盒，作為廠商環保採購的品項。

喜樂保育院主推4款中秋好禮，價位從350元到680元。院長林玉嫦說，距離中秋節還有1個多月，顧客還沒開始詢價和訂購，不過原物料持續上漲，喜樂產品中的曲奇、蛋黃酥要用到奶油等食材都不便宜，每盒調價40元至60元，漲幅雖低於市售中秋食品，但商品市場區隔化，讓喜樂擔心產品漲價可能削弱消費者採買意願。

慈恩庇護工場身障者種南瓜，採收後加入糖、奶油等食材熬成南瓜餡製作金瓜酥，年年都是慈恩庇護工場的中秋熱銷產品，今年也不例外再度推出。慈恩董事長李金水說，慈恩不調整價格，截至目前尚未感受市場買氣降溫，預估顧客回購率差不多。

關稅 中秋節 身障者 庇護工場

延伸閱讀

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

川普關稅未明 紐西蘭郵政暫停寄美郵件

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

相關新聞

美國關稅打到台灣庇護工場生意？身障機構憂中秋禮盒少賣2成

今年農曆潤六月，中秋節較往年晚，但身障機構中秋禮品行銷已開跑，位在工業區的彰化縣愛加倍庇護工場被廠商告知，美國提高對等關...

物價人工漲！彰化王功漁港食研基地改造流標 中央收回補助計畫喊停

彰化縣王功漁港食研基地建造21年，縣政府賣力招商，2023年委外經營擺脫蚊子館的形象，承租廠商希望改裝室內空間作多元使用...

彰化清水岩寺法會近1萬4千人報名 傷心母親超渡孩子令人辛酸

彰化縣社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，清水岩寺總幹事陳慶福說，今年報名人數已...

民代爭取1億7千萬啟動台中大甲區道路改善工程 年底前完工

立委蔡其昌與台中市議員施志昌推動大甲區道路改善工程，針對光明路及甲后路五段，及東安路、仁愛街及通天路261巷等主要道路展...

政策變漫畫！彰化首部縣政條漫「阿嬤走跳彰化」上線

彰化縣政府推出全台首部縣政特刊「阿嬤走跳彰化」，以條漫形式，用阿嬤、孫子和米克斯小狗的日常故事，帶領讀者走訪社區、公園、...

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

2025台中石岡熱氣球嘉年華本月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋表示，3天活動結合熱氣球升空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。