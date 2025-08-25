美國關稅打到台灣庇護工場生意？身障機構憂中秋禮盒少賣2成

今年農曆潤六月，中秋節較往年晚，但身障機構中秋禮品行銷已開跑，位在工業區的彰化縣愛加倍庇護工場被廠商告知，美國提高對等關稅壓縮公司獲利，恐影響今年購買力，喜樂保育院擔心反映原物料成本而調價將衝擊買氣，都轉向寄望社會大眾多支持身障就業。

愛加倍庇護工場執行長陳忠盛今表示，工場位在芳苑工業區，廠區內多家主顧經營五金機械等產品製造外銷，以美國為主要銷售市場的顧客愁眉不展，稱美國提高對台關稅嚴重壓縮獲利，有的不賺反賠，今年恐無法再像往年大方採購身障朋友製作的中秋禮品，愛加倍庇護工場估計訂單少1至2成。

陳忠盛指出，愛加倍庇護工場為此設計280元到2500元的15款禮盒供廠商採購，今年獲在地的國際繪畫大獎金牌藝術家陳炳臣授權使用畫作，作為禮盒和馬克杯的圖案，另根據聯合國永續發展理念設計無彩色印刷的瓦楞紙禮盒，作為廠商環保採購的品項。

喜樂保育院主推4款中秋好禮，價位從350元到680元。院長林玉嫦說，距離中秋節還有1個多月，顧客還沒開始詢價和訂購，不過原物料持續上漲，喜樂產品中的曲奇、蛋黃酥要用到奶油等食材都不便宜，每盒調價40元至60元，漲幅雖低於市售中秋食品，但商品市場區隔化，讓喜樂擔心產品漲價可能削弱消費者採買意願。

慈恩庇護工場身障者種南瓜，採收後加入糖、奶油等食材熬成南瓜餡製作金瓜酥，年年都是慈恩庇護工場的中秋熱銷產品，今年也不例外再度推出。慈恩董事長李金水說，慈恩不調整價格，截至目前尚未感受市場買氣降溫，預估顧客回購率差不多。

