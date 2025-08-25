3韓網紅體驗台中感性魅力 觀光公車外語嘛ㄟ通

台中觀旅局日前赴韓推廣「台中感性」魅力，與台灣虎航合作邀請韓國3名網紅深度體驗台中，參訪知名景點、品嚐在地美食，協助客運業者強化觀光公車司機及客服人員外語溝通能力。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿，台中飛往韓國的航班每週共有16航班，大韓航空及德威航空「台中-仁川」每週14班及台灣虎航「台中-濟洲」每週2班；韓國市場是台中市導入國際觀光客的重要客源國，真航空也將於今年冬季班表恢復新增每週14航班「台中-仁川」。

觀旅局日前赴韓推廣「台中感性」魅力，與台灣虎航合作邀請韓國3名網紅深度體驗台中，參訪逢甲夜市、大坑步道、審計新村、太陽餅博物館、惠來谷關不同風情的湯屋體驗等，也品嚐台中在地美味。

觀旅局長陳美秀表示，今年7月31日推出555路公車路線，便利旅客快速往返機場與市區，串聯「台中國際機場－捷運文華高中站－市政府站－新光/遠百－黎明中科路口－台中國際機場」，建構高效便捷機場聯外交通網絡，車上有行李置物空間，獲得遊客正面評價。

觀旅局協助客運業者強化台灣好行觀光公車司機及客服人員的外語溝通能力，不只辦理英語課程，提供司機及客服人員方便使用口袋對話本，更介紹簡易實用手機翻譯軟體App，裝備第一線服務人員英語、韓語等外國語言溝通能力，提供國際旅客友善觀光服務。

商品推薦