日治彰化田中神社祭器庫傳將拆 縣府列暫定古蹟

中央社／ 彰化縣25日電

文資團體指日治時期田中神社祭器庫遺跡將遭拆除，籲彰化縣府立即啟動暫定古蹟程序；文化局今天派員到場，地主說沒要拆神社相關遺跡，文化局仍列暫定古蹟拉封鎖線。

彰化縣文化局今天緊急派員到場了解並列為「暫定古蹟」，文化局向中央社記者表示，案址土地屬鼓山寺，廟方說明要進行簡易水土保持工程，只是小型挖土機剛好停在神社祭器庫附近；不過，為避免廟方施工不慎傷害神社相關遺跡，今天起列為暫定古蹟並拉起封鎖線。

田中鎮鼓山寺旁，有碩果僅存的日治時期田中神社祭器庫，不過彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池得知消息稱，神社祭器庫與幼稚園（有神社殘存構件）竟要拆除；他認為，此神社祭器庫、田中消防組奉獻的日式宮燈及昭和14年、1939年的「田中神社捐贈明細鎮座執行碑」，是一組完整文資結構群，具不可或缺必要性。

張錫池今天表示，日式宮燈、田中神社僅存祭器庫遺跡位在鼓山寺左前門旁，是田中鎮極重要文化資產，若連已86年歷史的古建築都不能留下來，後代子孫何來百年古物欣賞及緬懷，請各界努力爭取保留。

臉書（Facebook）粉絲專頁「今日文資」人員今天踏查田中神社遺址，也聽聞神社祭器庫及殘存構件要拆除，趕緊通報文化部；臉書粉專「文化前進實驗室」也表示，所屬人員趕往鼓山寺勘查遺址，現場確實有工程進行，祭器庫、石燈籠、鎮座碑是極珍貴文化見證。

文化前進實驗室表示，周邊土地全屬神社遺址範圍，地下極可能埋藏尚未出土文物，若無專業監看，這些文化遺構很可能在施工中被破壞、棄置；田中神社遺構早被納入「彰化縣重大意義歷史建築調查研究」圖書，並於「新修彰化縣志」文化志確認為極具潛力文資建築，但縣府遲未啟動指定或登錄，導致今日危機。

