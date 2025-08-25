聽新聞
物價人工漲！彰化王功漁港食研基地改造流標 中央收回補助計畫喊停
彰化縣王功漁港食研基地建造21年，縣政府賣力招商，2023年委外經營擺脫蚊子館的形象，承租廠商希望改裝室內空間作多元使用，面臨消防設施必須配合改善等問題，縣政府爭取中央補助800多萬元做整體整修，卻沒廠商願承包工程，補助計畫喊停。
王功漁港食研基地是王功漁港辦活動常用場地，縣政府申請中央補助整備活化計畫，執行期兩年，發包工程兩次流標，中央收回補助款，先期規畫作業跟著泡湯，被彰化縣審計室檢討前置規畫未盡周延。縣政府今表示，近年原物料和工資上漲，工程廠包興趣缺缺導致整備活化計畫無法付諸實見。
縣政府指出，王功漁港食研基地整幢委外經營，承租廠商希望內部隔間增加多功能使用，涉及消防設備必須配合空間重新配置，現有消防設備是2004年施做，如要符合現行消防法規和改造後的空間，估計200多萬元，加上冷氣系統、照明等設備，且室內裝修改造空間需重新申請相關使用執照，廠商認為獲利微薄又程序繁複，無意承攬工程。
縣政府表示，工程流標後，曾向優質且願意平價承做公共工程的廠商邀標，無奈他們評估後都謝絕，王功漁港海洋食研基地整備活化計畫執行期滿，中央收回補助，現由營運包商就現場環境，自掏腰包增加一些設備，未來縣政府視中央計畫再設法爭取補助整修。
