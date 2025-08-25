快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

物價人工漲！彰化王功漁港食研基地改造流標 中央收回補助計畫喊停

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王功漁港海洋食研基地是王功漁港舉辦活動的主要室內場地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功漁港海洋食研基地是王功漁港舉辦活動的主要室內場地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣王功漁港食研基地建造21年，縣政府賣力招商，2023年委外經營擺脫蚊子館的形象，承租廠商希望改裝室內空間作多元使用，面臨消防設施必須配合改善等問題，縣政府爭取中央補助800多萬元做整體整修，卻沒廠商願承包工程，補助計畫喊停。

王功漁港食研基地是王功漁港辦活動常用場地，縣政府申請中央補助整備活化計畫，執行期兩年，發包工程兩次流標，中央收回補助款，先期規畫作業跟著泡湯，被彰化縣審計室檢討前置規畫未盡周延。縣政府今表示，近年原物料和工資上漲，工程廠包興趣缺缺導致整備活化計畫無法付諸實見。

縣政府指出，王功漁港食研基地整幢委外經營，承租廠商希望內部隔間增加多功能使用，涉及消防設備必須配合空間重新配置，現有消防設備是2004年施做，如要符合現行消防法規和改造後的空間，估計200多萬元，加上冷氣系統、照明等設備，且室內裝修改造空間需重新申請相關使用執照，廠商認為獲利微薄又程序繁複，無意承攬工程。

縣政府表示，工程流標後，曾向優質且願意平價承做公共工程的廠商邀標，無奈他們評估後都謝絕，王功漁港海洋食研基地整備活化計畫執行期滿，中央收回補助，現由營運包商就現場環境，自掏腰包增加一些設備，未來縣政府視中央計畫再設法爭取補助整修。

彰化 蚊子館 公共工程

延伸閱讀

彰化投資詐騙2年變3倍 青壯年受害者最多！銀髮族被炸也倍增

吊車從天而降！北環段工程意外 台北捷運局回應了

彰化清水岩寺法會近1萬4千人報名 傷心母親超渡孩子令人辛酸

民代爭取1億7千萬啟動台中大甲區道路改善工程 年底前完工

相關新聞

美國關稅打到台灣庇護工場生意？身障機構憂中秋禮盒少賣2成

今年農曆潤六月，中秋節較往年晚，但身障機構中秋禮品行銷已開跑，位在工業區的彰化縣愛加倍庇護工場被廠商告知，美國提高對等關...

物價人工漲！彰化王功漁港食研基地改造流標 中央收回補助計畫喊停

彰化縣王功漁港食研基地建造21年，縣政府賣力招商，2023年委外經營擺脫蚊子館的形象，承租廠商希望改裝室內空間作多元使用...

彰化清水岩寺法會近1萬4千人報名 傷心母親超渡孩子令人辛酸

彰化縣社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，清水岩寺總幹事陳慶福說，今年報名人數已...

民代爭取1億7千萬啟動台中大甲區道路改善工程 年底前完工

立委蔡其昌與台中市議員施志昌推動大甲區道路改善工程，針對光明路及甲后路五段，及東安路、仁愛街及通天路261巷等主要道路展...

政策變漫畫！彰化首部縣政條漫「阿嬤走跳彰化」上線

彰化縣政府推出全台首部縣政特刊「阿嬤走跳彰化」，以條漫形式，用阿嬤、孫子和米克斯小狗的日常故事，帶領讀者走訪社區、公園、...

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

2025台中石岡熱氣球嘉年華本月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋表示，3天活動結合熱氣球升空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。