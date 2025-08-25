彰化清水岩寺法會近1萬4千人報名 傷心母親超渡孩子令人辛酸

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日將舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，今年報名者已近1萬4千人。圖／清水岩寺提供
社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日將舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，今年報名者已近1萬4千人。圖／清水岩寺提供

彰化縣社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，清水岩寺總幹事陳慶福說，今年報名人數已近1萬4千人，而且為年輕人超渡的明顯增加，其中更不乏為尋短的孩子超渡，讓人格外辛酸，他們也懷疑有人因詐騙案件良心不安來參加法會。

彰化縣百年古寺清水岩寺供奉三寶佛藥師佛、釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、及觀世音菩薩、地藏王菩薩，每年在農曆7月9日至13日舉辦「中元梁皇寶懺超渡消災法會」，目前開放登記中。

清水岩寺總幹事、社頭鄉代會主席陳慶福說，去年登記超渡消災法會就破萬人，今年登記者更已近1萬4千人，報名者來自全省各地，而且今年聽到的不少個案相當玄奇，都讓人起雞皮疙瘩。

陳慶福說，今年發現超渡年輕人的個案有增加，更有數起是尋短案件，讓人不勝唏噓，有一名母親淚流滿面說她20多歲的孩子因故和她發生口角而尋短身亡，後來孩子還托夢說「他很痛苦、很後悔，因為他得在原地重複做尋短的動作，直到他能重新投胎」，孩子還安慰母親說「不要愧疚，這是因果，幫他超渡讓他脫離苦海就好」，聽得一旁的人也跟著紅了眼眶。

陳慶福說，他們看到這些傷心的家人，也想奉勸大家遇到困難，千萬不要衝動做下後悔的事，讓家人痛苦一輩子。更感慨，最近詐騙充斥，甚至有人因被騙光錢尋短，應該也有詐團成員良心不安來參加法會，但要奉勸大家，凡是有因果，千萬別存害人之心。

還有台北的房地產業者來登記參加法會，原因是業者夢到工地的「無形」要他幫忙超渡，才會讓他工程順利，業者想到近來機具不只會故障、工程也不太順利，正想參加法會時，手機就跳出「清水岩寺」畫面，業者即特地來報名參加。

陳慶福說，近年房地產很熱，全省有多個建商來清水岩登記法會，有些建商買了三合院建地，但地主子孫卻沒好好「秉告先祖」地已經賣走了，好好把先祖請走，才會發生建商被拖夢，或工程不順利情形，而超渡法會就是一份讓人心安的善念。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

