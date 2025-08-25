民代爭取1億7千萬啟動台中大甲區道路改善工程 年底前完工

立委蔡其昌與台中市議員施志昌推動大甲區道路改善工程，針對光明路及甲后路五段，及東安路、仁愛街及通天路261巷等主要道路展開整體改善，施志昌今天邀集相關單位現場會勘，近日發包，預計年底前完工，總經費逾1億7千萬元，中央地方各佔50%，完工後可有效提升道路品質與交通安全。

施志昌表示，感謝立委蔡其昌為地方的行車安全爭取預算，進行多段道路的重新整修，因牽涉到明年的禁挖期，工程必須在今年完成，預期的工程時間要90天，目前經費還要先送議會墊付，台中市建設局再行設計發包，期程緊迫，他要求建設局必須加緊處理行政流程，以免耽誤工期。

內政部國土署副分署長黃永興指出，工程方面有幾項建議，如大甲光明路，由於路寬有16公尺，但只有雙向各一個車道，路徑過寬時可能對行車會有誤導，看是否要規劃停車格或標誌型人行道。另外，小路口無號誌以及幼兒園出入口，可以劃設減速型視覺標線，增進行車與行人安全。

立委蔡其昌大甲服務處表示，標線重新劃設務必要讓各里里長知曉與溝通，如有意見，必須再到現場會勘了解實際狀況；大甲里長黃勝裕建議，路面較寬處原本就有劃設停車格，路面較窄處，希望能維持現狀，他也贊成減速標線也應該納入規劃中。

中市府建設局表示，大甲區光明路及甲后路五段改善工程，全長約790公尺，總面積9900平方公尺，路寬16至12公尺，工程經費約8650萬元。改善內容包含路面平整執行計畫、標線號誌整合改善、孔蓋(管線)下地、以及路口底護管改善。透過路面更新與抗滑係數提升，將有效改善道路舒適性與交通安全性，同時減少積水及能源消耗，最快年底前完工。

另一項大甲區東安路、仁愛街及通天路261巷改善工程，全長約650公尺，總面積7800平方公尺，路寬12公尺，經費約8400萬元。工程重點包括道路重新鋪設、孔蓋下地、號誌與標線改善、及路口設置號誌燈與人行環境優化。 立委蔡其昌與台中市議員施志昌推動大甲區道路改善工程，針對光明路及甲后路五段，以及東安路、仁愛街及通天路261巷等兩處主要道路展開整體改善，今天現場會勘。圖／台中市議員施志昌提供

