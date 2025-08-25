快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

南投「泡麵土地公」捐3車 服務弱勢做公益

中央社／ 南投縣25日電

中寮鄉石龍宮有「泡麵土地公」之稱，今天捐贈3輛交通車，分別提供友傑照顧關懷協會、仁愛兒少家園及南投縣農會，用於長照接送、弱勢孩童上下學和推廣食農教育

南投縣石龍宮福德會去年捐贈2輛交通車，今天再捐3輛，供南投縣友傑照顧關懷協會、南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園及南投縣農會使用，南投縣長許淑華感謝中寮石龍宮管理委員會主委吳國棟、石龍宮福德會善盡社會責任，盼公私協力打造更友善社會。

許淑華表示，受惠單位服務對象與使命不同，但共同點就是為南投縣民付出、照顧弱勢及推動發展，這次捐車將用作推展兒少照顧工作、長照交通接送服務、食農教育推廣；而對兒少安置機構來說，交通車是陪伴兒少前往學校、醫院與社區活動重要交通工具。

南投縣政府社會及勞動局表示，對長照服務單位來說，交通車接送長輩就醫、外出與參加活動，更是讓長輩走出家門與社區保持連結的重要工具；縣府日前獲捐2輛長照交通接送車，總數達172輛，委託28個單位辦理，今天再增1輛，由友傑協會服務中寮、草屯有需求者。

南投縣農會總幹事曾明瑞出席表示，魚池紅茶、埔里百香果、信義梅子、竹山竹筍等，都是南投優質農產，縣農會將善用獲贈交通車，巡迴推廣食農教育。

仁愛兒少家園表示，交通車陪孩子上下學、就醫、出遊等，原有的老舊車輛出現大小問題，感謝石龍宮給家園大禮。

長照 南投縣農 食農教育

延伸閱讀

影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事

盧秀燕不選黨主席...許淑華也表態 曝下一步支持誰

影／「菩薩畏因 眾生畏果？」 許淑華批民進黨半年國事空轉

罷免即時開票／游顥罷免案不同意票數領先 許淑華強調「團結模式」延續明年選戰

相關新聞

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

2025台中石岡熱氣球嘉年華本月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋表示，3天活動結合熱氣球升空...

政策變漫畫！彰化首部縣政條漫「阿嬤走跳彰化」上線

彰化縣政府推出全台首部縣政特刊「阿嬤走跳彰化」，以條漫形式，用阿嬤、孫子和米克斯小狗的日常故事，帶領讀者走訪社區、公園、...

影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事

財劃法修正後，南投縣今年遭中央減列一般性補助款近35億元，導致原定還債計畫喊停，但縣長許淑華今表示，中央將追加預算回編補...

彰化農地防濫倒 縣府嚴審回填150件申請僅3件獲准

彰化沿海與偏遠地區過去常傳出農田、魚塭遭濫倒廢土，彰化縣政府在2021年制定「農業用地申請改良作業要點」，要求地主取得縣...

影／豐原國民暨兒童運動中心今天起7天內免費 人潮湧進體驗

豐原國民暨兒童運動中心今天試營運，7天內免費，一早人潮湧進體驗，游泳池和綜合球場都有人排隊，台中市運動局長游志祥表示，7...

彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。