南投「泡麵土地公」捐3車 服務弱勢做公益

中寮鄉石龍宮有「泡麵土地公」之稱，今天捐贈3輛交通車，分別提供友傑照顧關懷協會、仁愛兒少家園及南投縣農會，用於長照接送、弱勢孩童上下學和推廣食農教育。

南投縣石龍宮福德會去年捐贈2輛交通車，今天再捐3輛，供南投縣友傑照顧關懷協會、南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園及南投縣農會使用，南投縣長許淑華感謝中寮石龍宮管理委員會主委吳國棟、石龍宮福德會善盡社會責任，盼公私協力打造更友善社會。

許淑華表示，受惠單位服務對象與使命不同，但共同點就是為南投縣民付出、照顧弱勢及推動發展，這次捐車將用作推展兒少照顧工作、長照交通接送服務、食農教育推廣；而對兒少安置機構來說，交通車是陪伴兒少前往學校、醫院與社區活動重要交通工具。

南投縣政府社會及勞動局表示，對長照服務單位來說，交通車接送長輩就醫、外出與參加活動，更是讓長輩走出家門與社區保持連結的重要工具；縣府日前獲捐2輛長照交通接送車，總數達172輛，委託28個單位辦理，今天再增1輛，由友傑協會服務中寮、草屯有需求者。

南投縣農會總幹事曾明瑞出席表示，魚池紅茶、埔里百香果、信義梅子、竹山竹筍等，都是南投優質農產，縣農會將善用獲贈交通車，巡迴推廣食農教育。

仁愛兒少家園表示，交通車陪孩子上下學、就醫、出遊等，原有的老舊車輛出現大小問題，感謝石龍宮給家園大禮。

