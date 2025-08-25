聽新聞
政策變漫畫！彰化首部縣政條漫「阿嬤走跳彰化」上線
彰化縣政府推出全台首部縣政特刊「阿嬤走跳彰化」，以條漫形式，用阿嬤、孫子和米克斯小狗的日常故事，帶領讀者走訪社區、公園、老屋與建設現場，讓政策成果變得親切又好懂，翻轉傳統的生硬宣導手法。
彰化縣政府表示，特刊共規劃8集，主題涵蓋宜居城市、青年創業、區域升級、教育投資、城市防救災、科技農業、智慧觀光，以及2025台灣設計展等多元議題。每一集都用輕鬆幽默的漫畫情節呈現，讓讀者了解縣政成果，感受城市轉型的多面貌。
縣府首次與知名漫畫家「壯如山」合作，延續其代表作「姑娘壯如山」的貼近日常風格，將嚴肅議題轉化為趣味故事，讓縣政宣導不再僵硬，以條漫形式做政策溝通，也更有可讀性。
彰化縣政府表示，未來將持續透過社群平台推播條漫，讓不同世代都能輕鬆關注縣政議題。8集內容將陸續上架於縣府全球資訊網（https://gov.tw/A8h），讀者也可在LINE WEBTOON觀看。
