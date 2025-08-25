台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略
2025台中石岡熱氣球嘉年華本月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋表示，3天活動結合熱氣球升空體驗、音樂晚會、煙火秀與光雕閉幕噴火秀等，精彩可期，石岡蘊藏豐富的自然景點、特色美食與農特產品，民眾可順道規劃台中山城之旅。
吳世瑋表示，石岡區有眾多深受旅客喜愛的景點，雄偉的「石岡水壩」不僅是台中重要水源地，更是極佳賞鳥勝地；神秘壯觀的「五福臨門神木」，五種樹木共生盤根，宛如宮崎駿筆下的魔幻場景；而全台首條鐵道改建的「東豐自行車道」。
沿途田園景致與樹蔭相伴，0蛋月台、梅子鐵橋等地標成為騎行間的驚喜；充滿童趣的「九房童話世界3D彩繪村」，打造經典童話三隻小豬、愛麗絲夢遊仙境等彩繪場景；電火圳生態步道、土牛客家文化館及鄰近的東勢客家文化園區，也提供豐富的生態與人文體驗，讓遊客在欣賞熱氣球之餘，能深入感受山城的自然與文化之美。
吳世瑋說，石岡在地美食與農特產品聞名，色澤喜氣的紅糟龍眼米糕、香氣撲鼻的蜂巢蛋糕，每日限量的夢幻「石山丘吐司」都是遊客必買伴手禮；石岡盛產的高接梨與椪柑，口感清脆且清甜多汁，義大利葡萄果粒飽滿、在地水梨特製的氣泡飲，仙塘跡農園餐廳、土牛客家小吃、石岡擔擔麵及私房料理賴家婆婆等在地餐廳，都是品嚐美味的熱門選擇。
石岡區公所說明，今年熱氣球體驗規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場為每日下午4時至6時30分，每張票價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。今年活動將有首度在台中亮相，來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，搭配石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型熱氣球繽紛接力升空。
