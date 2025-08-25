快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今在縣務會議表示，行政院回編今年一般性補助款後，縣府剩下的30億元負債將能還清，達到「縣政府零負債」的目標。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今在縣務會議表示，行政院回編今年一般性補助款後，縣府剩下的30億元負債將能還清，達到「縣政府零負債」的目標。記者賴香珊／攝影

財劃法修正後，南投縣今年遭中央減列一般性補助款近35億元，導致原定還債計畫喊停，但縣長許淑華今表示，中央將追加預算回編補助款，縣府債務可望如期還清，明年統籌分配款將增138億元，專案補助卻大減，已要求局處做好準備。

縣府主計處今在縣務會議中指出，行政院今年原核定縣府一般性補助款約128億元，之後修正核定數為93億餘元，共計減列近35億元；不過，行政院現正辦理「114年度中央政府總預算追加預算」將回編各縣市遭刪減的一般性補助款。

主計處、財政處表示，中央回編一般性補助款對地方是好消息，但也提到明年地方的中央統籌稅款雖增加，地方自主財源雖提升，但行政院調整分配機制，對地方補助款將減少，尤其縣府自籌配合款恐從過去的1至2成，提高到5成以上。

南投縣長許淑華說，南投縣自主財源收入較少，主要仰賴中央統籌分配稅款、一般性補助及專案補助，但她接任後嚴守財政紀律將約90億元縣府債務，還到剩30億元，原定今年可還清，突遭中央刪減一般性補助款，還債計畫受影響喊停。

不過，行政院將回編補助款也已向立法院提出追加預算，縣府原遭刪減近35 億元可望恢復，而若能透過這次補助款回復，縣府目前將近30元億負債將能如期還清，南投縣今年就能首度達到「縣政府零負債」的目標。

至於明年，許淑華表示，原本初步規畫統籌分配稅款，縣府1年可增加 138 億元，但縣府各局處目前已陸續收到中央部會發文，尤其計畫型補助的地方配合款比例，將從過去的10%、15%、20%，現在會大幅提高，有些甚至高達50%以上。

她說，在新財源和中央補助變少的增減間，縣府財源恐無法如一開始逾期達到138億元，已要求局處了解各個相對應的中央各部會預算補助情形，重新檢視因應做好準備，而縣府明年開始沒有負債，將可大膽推動更多基層建設與福利政策。

許淑華也向中央及賴清德總統喊話，她表示，希望行政院與立法院共好，以地方民生作為整體調整方向，按地方想法及需求施政；也盼賴總統落實其宣言，把民生與經濟放在第一順位。地方政府若能順利運作，中央單位的壓力自然也會減輕。

南投縣長許淑華今在縣務會議表示，行政院回編今年一般性補助款後，縣府剩下的30億元負債將能還清，達到「縣政府零負債」的目標。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今在縣務會議表示，行政院回編今年一般性補助款後，縣府剩下的30億元負債將能還清，達到「縣政府零負債」的目標。記者賴香珊／攝影

債務 補助款 行政院 許淑華 立法院

延伸閱讀

盧秀燕不選黨主席...許淑華也表態 曝下一步支持誰

影／「菩薩畏因 眾生畏果？」 許淑華批民進黨半年國事空轉

罷免即時開票／游顥罷免案不同意票數領先 許淑華強調「團結模式」延續明年選戰

罷免即時開票／南投縣長許淑華陪看開票 游顥：希望投票率可以高一點

相關新聞

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

2025台中石岡熱氣球嘉年華本月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋表示，3天活動結合熱氣球升空...

影／豐原國民暨兒童運動中心今天起7天內免費 人潮湧進體驗

豐原國民暨兒童運動中心今天試營運，7天內免費，一早人潮湧進體驗，游泳池和綜合球場都有人排隊，台中市運動局長游志祥表示，7...

影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事

財劃法修正後，南投縣今年遭中央減列一般性補助款近35億元，導致原定還債計畫喊停，但縣長許淑華今表示，中央將追加預算回編補...

彰化農地防濫倒 縣府嚴審回填150件申請僅3件獲准

彰化沿海與偏遠地區過去常傳出農田、魚塭遭濫倒廢土，彰化縣政府在2021年制定「農業用地申請改良作業要點」，要求地主取得縣...

彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，...

新光三越傳927復業 市府：退回補正等再審

台中新光三越今年2月13日氣爆，傳出有櫃姐收到9月27日復業訊息，但市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。