影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事
財劃法修正後，南投縣今年遭中央減列一般性補助款近35億元，導致原定還債計畫喊停，但縣長許淑華今表示，中央將追加預算回編補助款，縣府債務可望如期還清，明年統籌分配款將增138億元，專案補助卻大減，已要求局處做好準備。
縣府主計處今在縣務會議中指出，行政院今年原核定縣府一般性補助款約128億元，之後修正核定數為93億餘元，共計減列近35億元；不過，行政院現正辦理「114年度中央政府總預算追加預算」將回編各縣市遭刪減的一般性補助款。
主計處、財政處表示，中央回編一般性補助款對地方是好消息，但也提到明年地方的中央統籌稅款雖增加，地方自主財源雖提升，但行政院調整分配機制，對地方補助款將減少，尤其縣府自籌配合款恐從過去的1至2成，提高到5成以上。
南投縣長許淑華說，南投縣自主財源收入較少，主要仰賴中央統籌分配稅款、一般性補助及專案補助，但她接任後嚴守財政紀律將約90億元縣府債務，還到剩30億元，原定今年可還清，突遭中央刪減一般性補助款，還債計畫受影響喊停。
不過，行政院將回編補助款也已向立法院提出追加預算，縣府原遭刪減近35 億元可望恢復，而若能透過這次補助款回復，縣府目前將近30元億負債將能如期還清，南投縣今年就能首度達到「縣政府零負債」的目標。
至於明年，許淑華表示，原本初步規畫統籌分配稅款，縣府1年可增加 138 億元，但縣府各局處目前已陸續收到中央部會發文，尤其計畫型補助的地方配合款比例，將從過去的10%、15%、20%，現在會大幅提高，有些甚至高達50%以上。
她說，在新財源和中央補助變少的增減間，縣府財源恐無法如一開始逾期達到138億元，已要求局處了解各個相對應的中央各部會預算補助情形，重新檢視因應做好準備，而縣府明年開始沒有負債，將可大膽推動更多基層建設與福利政策。
許淑華也向中央及賴清德總統喊話，她表示，希望行政院與立法院共好，以地方民生作為整體調整方向，按地方想法及需求施政；也盼賴總統落實其宣言，把民生與經濟放在第一順位。地方政府若能順利運作，中央單位的壓力自然也會減輕。
