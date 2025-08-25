彰化農地防濫倒 縣府嚴審回填150件申請僅3件獲准

彰化沿海與偏遠地區過去常傳出農田、魚塭遭濫倒廢土，彰化縣政府在2021年制定「農業用地申請改良作業要點」，要求地主取得縣府同意函農地才能進行回填，但近5年來全縣約150件申請案，僅有3件獲准，主要是多數地主未能提供合法土石方來源證明，不符合種植農作物的土壤。

彰化地檢署2022年曾破獲一起震撼全台的「一條龍棄土產業鏈」，有合法清運業者將工程棄土非法傾倒在偏遠農地、魚塭，面積粗估相當於 6.5 座大安森林公園。案件經彰化地院審理後，去年依廢棄物清理法等罪，判處 164名被告6個月至3年不等刑期，並科處50萬至350萬罰金，追償不法所得1億923萬元。

稽查單位也發現，有地主與不法業者訂有「合約」，將農地挖深，埋入挾帶包含玻璃、塑膠、木料、垃圾、爐渣等廢棄物，或是回填砂石、磚塊、混凝土塊等廢棄土方，導致農地再也無法耕作。

依規定，營建工程開挖地下產生的大量土石，應委託合法業者處理，但部分業者為節省成本，直接將棄土送往農地「處理」，甚至反過來付錢給地主，讓農地成為「存放區」。除了造成土壤受污染，也因地勢改變，導致鄰近土地淹水，遭民眾檢舉。

縣府農業處說，為避免農地遭濫倒廢棄物，也兼顧農地改良需求，2021年制定「彰化縣辦理農業用地申請改良作業要點」，地主若要回填，須提出申請並取得同意函，相關文件包括農地改良原因與目的、生產計畫、土石方運輸規劃，以及合法土石方來源證明。

農業處指出，審查重點在於「填土合理性」，必須確認是否真的用於農作物栽種，且土方來源必須來自合法土資場 B3、B4 類較乾淨土壤。然而多數地主無法提出證明，有的以建築工地土方充數，有的將其他農地剝下的土移作回填，都不符合規定。

